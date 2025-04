Días después de aquella entrevista, el presidente Gustavo Petro negó ese escenario: “Lamento que no entienda mis palabras (…). No sé por qué usted dice que dije que tenía amigos en el Tren de Aragua o en los carteles, espero que sean infundios de medios o amigos de la mafia que quieren que Colombia y EE. UU. no se hablen, nunca he conocido a un solo miembro de carteles en toda mi vida”.