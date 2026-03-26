Política

Abelardo de la Espriella descarta alianzas antes de la primera vuelta: “Derrotaré a Paloma Valencia”

El candidato presidencial aseguró que puede ganarle a Iván Cepeda en segunda vuelta.

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Redacción Semana
26 de marzo de 2026, 2:52 p. m.
El expresidente Álvaro Uribe había planteado una alianza entre Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella.
El expresidente Álvaro Uribe había planteado una alianza entre Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella. Foto: Bernardo Peña

El candidato a la Presidencia, Abelardo de la Espriella, descartó una alianza con Paloma Valencia antes de la primera vuelta de las elecciones presidenciales que se desarrollará el 31 de mayo. De la Espriella le da un portazo a esa posibilidad después de que el expresidente Álvaro Uribe pusiera el tema en discusión.

“Es un imposible jurídico que Paloma haga eso a favor mío porque ella, por haber ido a la consulta, está obligada por la ley a llegar a primera vuelta y yo voy a primera vuelta”, expresó De la Espriella.

El candidato presidencial de Salvación Nacional asegura que su único “enemigo” en la contienda es el candidato del Pacto Histórico y dejó claro que no cederá en su decisión de presentarse a los comicios del próximo 31 de mayo.

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“Lo importante aquí es que Iván Cepeda no tiene cómo ganar en primera vuelta. Yo voy a ir a primera vuelta, derrotaré a Paloma Valencia e iré a segunda vuelta con Cepeda. Hay que dejar el drama; esa es la democracia. Aquí nadie está peleando, Paloma no es mi enemiga, Paloma es una competidora mía”, expresó De la Espriella.

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El abogado ha sido cercano al expresidente Uribe y asegura que Valencia y el Centro Democrático son sus aliados naturales. Es más, el jurista asegura que la senadora María Fernanda Cabal votará por él en los comicios.

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El expresidente Uribe pidió que se dé un ambiente cordial entre las dos candidaturas. El mismo exmandatario reconoció que es cercano al abogado, mientras que De la Espriella se ha descrito a sí mismo como un hijo del exjefe de Estado.

“Hay unos que apoyan a Abelardo y otros apoyamos a Paloma; debemos crear un ambiente de respeto para los dos candidatos y entre los seguidores. Si se quiere una unión para más adelante, debe haber raíces a través del respeto”, planteó Uribe Vélez.

De la Espriella descarta cualquier unión con Valencia en un escenario político en el que la senadora ha ganado terreno en las encuestas.