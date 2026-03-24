Política

¿Paloma o Abelardo para ganar en primera vuelta? Álvaro Uribe responde si alguno de los dos debe dejar su candidatura

El expresidente dejó clara su postura ante esta posibilidad de cara a la primera vuelta presidencial que será el 31 de mayo.

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Redacción Semana
24 de marzo de 2026, 9:18 p. m.
Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella, candidatos presidenciales.
Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella, candidatos presidenciales. Foto: Semana

En la entrevista que sostuvo con Vicky Dávila, el expresidente Álvaro Uribe habló sobre la campaña presidencial que tendrá su primera cita el 31 de mayo, fecha en la que los colombianos saldrán a las urnas para elegir el reemplazo de Gustavo Petro en la Casa de Nariño.

Dávila le planteó la posibilidad a Uribe de que haya una unión entre Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia antes de la primera vuelta presidencial para poder ganar sin problema alguno a Iván Cepeda.

Ante ese escenario, Uribe dijo que está de acuerdo y es una hipótesis que se debe analizar por el bien de Colombia.

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“Habría la posibilidad de que quien no se descuelgue pase a segunda vuelta y se haga un esfuerzo para que gane en primera vuelta, hoy eso no se ve, si se diera sería una hipótesis que se debería considerar”, dijo Uribe.

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Sobre Abelardo, Uribe dijo que no entrará en confrontaciones personales con sectores políticos y que ha tenido respeto por todos para evitar diferencias. “He sido muy respetuoso y el país lo sabe, tengo una gran amistad con el padre de Abelardo de la Espriella y con él. Tengo que cuidar este partido porque Paloma ganó en franca lid y eso se debe respetar”.

Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella.
Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella. Foto: Bernardo Peña

Así mismo indicó que siempre ha apoyado a Paloma Valencia y que es su candidata para las presidenciales. Además, señaló que nadie puede poner en duda ese respaldo político.

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“Paloma es arrolladora, tiene un gran programa de seguridad, para luchar contra la droga, es firme y de gran corazón, así que esa aspiración presidencial es muy sólida. Paloma tiene un gran programa para generar empleo y tener un buen salario, ella tiene un gran compromiso con el país”.

Uribe aseguró que de su parte no habrá descalificaciones en contra de Abelardo ni de sus seguidores y que ese ejemplo debería seguirse “pensando primero en Colombia”.

“Hay unos que apoyan a Abelardo y otros apoyamos a Paloma, debemos crear un ambiente de respeto para los dos candidatos y entre los seguidores. Si se quiere una unión para más adelante debe haber raíces a través del respeto”.

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Por ahora, las encuestas muestran que hay un crecimiento de Paloma Valencia y que Abelardo de la Espriella ha cedido terreno, pero aún quedan más de ocho semanas para la cita a las urnas.

Además, Cepeda sigue punteando y sectores de centro y derecha consideran que si no hay una unión, el aspirante del Pacto Histórico podría ganar en la primera vuelta.