Álvaro Uribe, en entrevista con Vicky Dávila, califica a Iván Cepeda de ser un “alcahuete de criminales”

El expresidente Álvaro Uribe Vélez estuvo en una entrevista con Vicky Dávila en la que habló de varios temas de la agenda noticiosa del país.

El expresidente aseguró que Iván Cepeda podría “ser un peligro para Colombia” y explicó detalladamente por qué, a su juicio, él no puede ser presidente de Colombia.

Uribe, respondiendo a la responsabilidad de la Segunda Marquetalia en el asesinato de Miguel Uribe Turbay, como lo reveló SEMANA, dijo que Iván Cepeda tiene una responsabilidad política que no puede desconocer.

“Él fue uno de los ideólogos del proceso de paz de 2016. Iván Cepeda dijo que eso de Jesús Santrich fue un entrampamiento de la justicia”, dijo.

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Agregó: “Sí puedo decir que él ayudó para que estuvieran (integrantes de la Segunda Marquetalia) en Venezuela porque jugó un papel importante en el proceso de paz, Cepeda no dijo que asesinaran a Miguel Uribe Turbay, pero sí ayudó a que esta gente tuviera una segunda oportunidad y por eso tiene una responsabilidad política”.

Iván Cepeda, candidato presidencial. Foto: NICOLÁS LINARES

El exmandatario aseguró que por esa razón “Colombia no debe elegir como presidente a un alcahuete de criminales” y que Cepeda está equivocado al afirmar que la muerte de Uribe Turbay fue un crimen de guerra.

“Lo grave es que Iván Cepeda fue un alcahuete de quienes asesinaron a Miguel Uribe Turbay, es un alcahuete de Jesús Santrich y de Iván Márquez. Ellos crean la Segunda Marquetalia y son quienes lo asesinan. Cepeda es un fundamentalista de los Castro de Cuba".

Portada Revista SEMANA. Foto: SEMANA

El líder del Centro Democrático señaló que el candidato presidencial del Pacto Histórico siembra el odio en el país y que Colombia no puede tocar fondo como ocurrió en Argentina, país que dio un giro y eligió a Javier Milei como mandatario.

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“Iván Márquez y Jesús Santrich deberían haber sido extraditados a Estados Unidos. Reincidieron en el narcotráfico. Fueron llamados por la justicia de Estados Unidos y Colombia. Iván Cepeda forzó para que Márquez y Santrich salieran de la cárcel alegando que era un entrampamiento de la justicia. Los dos fugaron a Venezuela donde anunciaron la creación de la Segunda Marquetalia que asesina a Miguel Uribe Turbay. Aquí hay una responsabilidad política muy grande. Iván Cepeda les consiguió la impunidad”, dijo Uribe Vélez.

Aseguró que el modelo que quiere imponer Cepeda en el país es muy peligroso porque estaría en riesgo el crecimiento y las empresas, razón por la cual pidió que se apoye la aspiración presidencial de Paloma Valencia.