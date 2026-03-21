Este es alias Yako, de la Segunda Marquetalia, quien participó en el magnicidio de Miguel Uribe Turbay; estaría en Venezuela

Un nuevo capítulo se abrió en medio de las investigaciones que adelanta la Fiscalía General de la Nación por el magnicidio de Miguel Uribe Turbay, ocurrido en junio de 2025 en el parque El Golfito, del barrio Modelia en el occidente de Bogotá.

Exclusivo: la Segunda Marquetalia ordenó matar a Miguel Uribe Turbay. SEMANA revela la escalofriante confesión de uno de los condenados

La confesión de Simeone Pérez Marroquín, alias el Viejo, condenado este viernes a 22 años de cárcel por planear el ataque contra el entonces senador y precandidato presidencial del Centro Democrático, revela que la Segunda Marquetalia estuvo detrás del crimen del congresista.

Pérez Marroquín reconoció ante las autoridades que participó en el magnicidio, luego de ser contactado por Kendry Téllez Álvarez, alias Yako, un desmovilizado de las extintas Farc que entró a la Segunda Marquetalia. Se trata de un nombre nuevo que sale en medio de la investigación.

“Quien me informó que la Segunda Marquetalia era la que había ordenado esta operación en contra del senador Miguel Uribe fue Kendry Téllez Álvarez, alias Yako”, contó alias el Viejo a las autoridades, en el testimonio conocido en exclusiva por SEMANA.

El Viejo señaló que “siempre se sostuvo la inteligencia, la información y la logística para ejecutar esa orden que impartió Kendry”, un hombre que compareció en 2022 ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), pero que luego retomó las armas junto con Iván Márquez y el Zarco Aldinever.

La relación de estos dos hombres venía desde hace más o menos 20 años, cuando se conocieron mientras estaban privados de la libertad en la cárcel La Picota, en Bogotá, en donde estuvieron recluidos por homicidio. Desde allí se mantuvo esa amistad ‘criminal’.

“Recuerdo que días antes del homicidio del senador, Kendry Téllez Álvarez, alias Yako, salió de la cana (cárcel) y me contactó. Me dijo que había unos negocios buenos, pero que tenía que ir a hablar con un man en la frontera (…)“, narró Pérez Marroquín a la Fiscalía, al contar cómo fue abordado por Yako para planear el atentado del líder político.

“Me dijo que los trabajos eran importantes, como mover armas y cometer homicidios, pero que para poder trabajar yo tenía que ir a conocer a una persona importante. Hablaba de esa persona, que supuestamente estaba en la frontera, con respeto, como con jerarquía”, relató.

La cita en ese momento era con el Zarco Aldinever, uno de los mandos más importantes de esas disidencia de las Farc, lo cual solo descubrió una vez se encontró con el personaje en Cúcuta, ya que Yako, el emisario de la Segunda Marquetalia, no le reveló en ningún momento con quién se iba a entrevistar.

De acuerdo con lo revelado en el relato, alias Yako era muy cercano al Zarco Aldinever y casi que un hombre de su entera confianza, pues según el Viejo, el mando de la Segunda Marquetalia le dijo que estuviera “tranquilo” al ser recomendado por Téllez Álvarez.

Además, las órdenes de la operación quedaron bajo la responsabilidad de alias Yako, pues el Zarco Aldinever le dijo que el contacto directo iba a ser este hombre: “Usted se entiende con él a partir de este momento y cualquier cosa es directamente”.

Kendry fue el encargado de dar la orden de la hora cero para el magnicidio de Miguel Uribe Turbay y quien presentó al Viejo y Élder José Arteaga Hernández, alias el Costeño o Chipi, que fue quien reclutó al menor de edad que disparó contra el entonces senador Miguel Uribe Turbay en el parque de Modelia, en Bogotá.

Según conoció SEMANA, Kendry Téllez Álvarez, alias Yako, habría huido del país y estaría refugiado en Venezuela junto con Iván Márquez, a quien la Fiscalía no descarta expedirle una nueva orden de captura, esta vez por el magnicidio de Miguel Uribe Turbay.