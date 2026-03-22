Alias el Viejo andaba con 15 sim cards para comunicarse con la Segunda Marquetalia y planear el magnicidio de Miguel Uribe Turbay

En la declaración que entregó Simeón Pérez Marroquín a la Fiscalía, en la cual aceptó su responsabilidad en la planeación y ejecución del asesinato del senador Miguel Uribe Turbay, advirtió las formas que usaban con la llamada Segunda Marquetalia para evitar la acción de las autoridades.

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Entre muchas movidas de los delincuentes, alias el Viejo, como también es conocido, advirtió que siempre tenía en su poder entre 10 y 15 sim cards para mantenerse en comunicación con la Segunda Marquetalia y coordinar los detalles del crimen, al igual que después del magnicidio.

“Me quedé en un hotel y de ahí salí a Puerto Lleras a un hotel donde me quedé un rato, y como yo cargaba varias sim cards, por lo menos 10 o 15, precisamente para esos momentos que me tocara desconectarme, yo las compraba en lugares donde no tocaba dejar datos; yo recuerdo que me fui para Puerto Lleras y luego a la finca que era de un vecino”, dijo alias el Viejo.

Alias el Viejo aceptó su responsabilidad a través de un acuerdo que firmó con la Fiscalía, en el que pidió perdón y recibió una condena de 22 años y cuatro meses de prisión, como autor en calidad de cómplice del magnicidio de Miguel Uribe Turbay.

Su contacto era alias Kendry

Explicó en su declaración que siempre mantuvo contacto con un hombre identificado con el alias de Kendry, que justamente era el encargado de dar instrucciones y de llevar el mensaje de alias el Zarco Aldinever, cabecilla de la Segunda Marquetalia.

De acuerdo con la declaración de alias el Viejo, él -además- le entregaría el dinero por el magnicidio.

Alias El Viejo durante la audiencia de su condena. Foto: Fiscalía

En una parte de la declaración, señaló lo complicado que se convirtió movilizarse luego de que en los noticieros y las redes sociales se conocieron los videos de seguridad que mostraban minuto a minuto el ataque sicarial en contra del candidato presidencial y las personas que aparecieron relacionadas.

Además, le aclaró que no habría dinero sin la muerte de Uribe Turbay.

“Nos pusimos cita en esa misma panadería solamente los dos, Kendry y yo, y allá me dijo: ‘esperemos que todo salga bien’, me dijo; ‘esperemos que el hombre viaje’, o sea que se muriera el senador. Kendry me dijo que la plata la había solamente hasta que el hombre estuviera finado, y me dio como quinientos $500.000 mil pesos para los gastos personales y vi que pasaron el video por televisión y ahí empieza el brinco para todos”, señala la declaración.

El papel de alias Katherine

Además, relató cómo fue que envió a alias Katherine, la mujer que le entregó el arma con el que le dispararon a Miguel Uribe Turbay al sicario menor de edad y con quien él se repartiría el dinero que le prometieron por el homicidio.

“Yo hablo con ella por teléfono y le digo: váyase para Florencia, y le di las indicaciones para que llegara al punto determinado, le digo que se meta a la guerrilla, le dije que se la comían los moscos, que era una china de ciudad, pero que estando allá con ellos, o sea la guerrilla, la ponían a estudiar o hacer un curso; y ella cuando va en la flota me pregunta qué iba a hacer allá”, explicó el confeso asesino.