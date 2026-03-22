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Alias el Viejo andaba con 15 sim cards para comunicarse con la Segunda Marquetalia y planear el magnicidio de Miguel Uribe Turbay

Simeón Pérez Marroquín aceptó ser el determinador del asesinato de Miguel Uribe Turbay.

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Redacción Semana
22 de marzo de 2026, 3:17 p. m.
Tras ser capturado, alias El Viejo contó quién dio la orden de asesinar a Miguel Uribe Turbay.
Tras ser capturado, alias El Viejo contó quién dio la orden de asesinar a Miguel Uribe Turbay. Foto: API/ Semana

En la declaración que entregó Simeón Pérez Marroquín a la Fiscalía, en la cual aceptó su responsabilidad en la planeación y ejecución del asesinato del senador Miguel Uribe Turbay, advirtió las formas que usaban con la llamada Segunda Marquetalia para evitar la acción de las autoridades.

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Entre muchas movidas de los delincuentes, alias el Viejo, como también es conocido, advirtió que siempre tenía en su poder entre 10 y 15 sim cards para mantenerse en comunicación con la Segunda Marquetalia y coordinar los detalles del crimen, al igual que después del magnicidio.

“Me quedé en un hotel y de ahí salí a Puerto Lleras a un hotel donde me quedé un rato, y como yo cargaba varias sim cards, por lo menos 10 o 15, precisamente para esos momentos que me tocara desconectarme, yo las compraba en lugares donde no tocaba dejar datos; yo recuerdo que me fui para Puerto Lleras y luego a la finca que era de un vecino”, dijo alias el Viejo.

Alias el Viejo aceptó su responsabilidad a través de un acuerdo que firmó con la Fiscalía, en el que pidió perdón y recibió una condena de 22 años y cuatro meses de prisión, como autor en calidad de cómplice del magnicidio de Miguel Uribe Turbay.

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Su contacto era alias Kendry

Explicó en su declaración que siempre mantuvo contacto con un hombre identificado con el alias de Kendry, que justamente era el encargado de dar instrucciones y de llevar el mensaje de alias el Zarco Aldinever, cabecilla de la Segunda Marquetalia.

De acuerdo con la declaración de alias el Viejo, él -además- le entregaría el dinero por el magnicidio.

Alias El Viejo durante la audiencia de su condena.
Alias El Viejo durante la audiencia de su condena. Foto: Fiscalía

En una parte de la declaración, señaló lo complicado que se convirtió movilizarse luego de que en los noticieros y las redes sociales se conocieron los videos de seguridad que mostraban minuto a minuto el ataque sicarial en contra del candidato presidencial y las personas que aparecieron relacionadas.

Además, le aclaró que no habría dinero sin la muerte de Uribe Turbay.

“Nos pusimos cita en esa misma panadería solamente los dos, Kendry y yo, y allá me dijo: ‘esperemos que todo salga bien’, me dijo; ‘esperemos que el hombre viaje’, o sea que se muriera el senador. Kendry me dijo que la plata la había solamente hasta que el hombre estuviera finado, y me dio como quinientos $500.000 mil pesos para los gastos personales y vi que pasaron el video por televisión y ahí empieza el brinco para todos”, señala la declaración.

El papel de alias Katherine

Además, relató cómo fue que envió a alias Katherine, la mujer que le entregó el arma con el que le dispararon a Miguel Uribe Turbay al sicario menor de edad y con quien él se repartiría el dinero que le prometieron por el homicidio.

“Yo hablo con ella por teléfono y le digo: váyase para Florencia, y le di las indicaciones para que llegara al punto determinado, le digo que se meta a la guerrilla, le dije que se la comían los moscos, que era una china de ciudad, pero que estando allá con ellos, o sea la guerrilla, la ponían a estudiar o hacer un curso; y ella cuando va en la flota me pregunta qué iba a hacer allá”, explicó el confeso asesino.