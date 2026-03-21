Recuerdan que el Zarco Aldinever, quien dio la orden de matar a Miguel Uribe Turbay, fue gestor de paz de Petro: “La paz total lo asesinó”

Tras la revelación hecha por SEMANA de que la Segunda Marquetalia de las Farc es el grupo responsable del asesinato de Miguel Uribe Turbay, en redes sociales recordaron como uno de sus máximos cabecillas y quien dio la orden del crimen fue gestor de paz del presidente Gustavo Petro.

Según la declaración hecha por alias el Viejo, a la que tuvo acceso este medio, José Aldinever Sierra Sabogal, conocido con el alias del Zarco Aldinever, fue quien dio la orden directa para que se matara al militante del Centro Democrático.

Daniel Briceño, representante electo a la Cámara, a través de su cuenta de X, recordó el decreto del 28 de febrero de 2024 con el se se nombró a este criminal como gestor de paz para las negociaciones que en ese momento se adelantaban con la mencionada guerrilla.

“Alias el Zarco Aldinever dio la orden de asesinar a Miguel Uribe Turbay. (...) Fue un gestor de paz de Petro al inicio de su fracasada negociación con la Segunda Marquetalia de Iván Márquez“, señaló.

El exconcejal de Bogotá agregó: "La paz total asesinó a Miguel“.