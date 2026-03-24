Alejandro Gaviria, ¿cerca de la campaña de Paloma Valencia? SEMANA revela las últimas movidas del centro político

El exministro de salud Alejandro Gaviria podría sumarse a la campaña presidencial de Paloma Valencia en los próximos días.

SEMANA confirmó que el reconocido académico no descarta unirse a esa aspiración presidencial por la cercanía que tiene con la fórmula vicepresidencial, Juan Daniel Oviedo. Ambos son amigos, se conocen desde hace varios años y coinciden en diversas posturas económicas y de visión de país.

Alejandro Gaviria, exministro de Educación, un académico respetado en el país. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

Este lunes, 23 de marzo, Gaviria y Oviedo se encontraron en un sector de Bogotá y el primero invitó al segundo a tomar café a su apartamento. Todo fue casual. Asistió María Isabel Nieto, quien fue gerente de la campaña de Oviedo en la Gran Consulta.

Del encuentro hubo una fotografía que circula en las redes sociales, en la que se observan sonrientes Gaviria, Oviedo y Nieto.

SEMANA le preguntó a Alejandro Gaviria y confirmó su cercanía con Juan Daniel Oviedo. De hecho, varios de los asesores de Oviedo trabajaron con el exrector de Los Andes y comparten sus posiciones.

Juan Daniel Oviedo, fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia. Foto: GUILLERMO TORRES-SEMANA

Personas cercanas a la campaña de Oviedo también le comentaron a SEMANA que él se reunirá con la candidata presidencial Paloma Valencia y examinarán cómo se daría la posible llegada de Alejandro Gaviria. Esa conversación podría darse entre la noche de este martes y el miércoles.

Valencia —según le dijeron a este medio varios de sus más cercanos asesores— recibiría con los brazos abiertos a Gaviria, un académico que el país conoce, con amplio conocimiento en el sector público y con quien comparte igual preocupación por el sistema de salud en Colombia, lesionado durante el gobierno del presidente Gustavo Petro, como ambos han dicho en redes sociales y en entrevistas con la prensa.

Si Gaviria llega a la candidatura de Valencia, ella se anotaría un punto porque —a juicio de varios analistas políticos— no ganará la Presidencia exclusivamente con los votos de derecha y deberá acudir al centro ideológico que Alejandro Gaviria representa para sumar en las urnas.

Ese, precisamente, es el papel de Juan Daniel Oviedo, una fórmula vicepresidencial que desde que llegó a la campaña de Paloma Valencia está tendiendo puentes y buscando atraer al centro político, con el que se identifica.

Paloma Valencia, candidata presidencial, y Juan Daniel Oviedo, su fórmula vicepresidencial, el 13 de marzo de 2026, en Bogotá. Foto: Foto del Centro Democrático

No se puede olvidar que Oviedo siempre ha dicho que su objetivo es unir y sumar entre distintos, así como él lo hizo con Valencia, con quien tiene posturas diferentes, pero lograron llegar a acuerdos con tal de competirle la Presidencia a Iván Cepeda, el candidato de la izquierda.

“Sería muy bueno que el centro se aglutinará en esta campaña y Gaviria es una persona muy valiosa. Él es un representante del centro político del país”, le dijo a SEMANA un político cercano a Paloma Valencia, quien pidió reserva de su identidad.

Valencia ha sido clara en que su aspiración presidencial es de puertas abiertas y que recibirá a La U, al Partido Liberal, Conservador, Cambio Radical y hasta los petristas arrepentidos. Ella promete gobernar con todos los colombianos.