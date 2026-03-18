Política

Paloma Valencia: “Todo el mundo quiere subirse a la PalOvieta; los ciudadanos se están sumando a esta campaña”

Esta semana, la candidata presidencial les abrió la puerta a todos los partidos políticos, incluidos los petristas arrepentidos.

GoogleSiga los últimos detalles de la política en Discover, lo que solo acá puede saber

Redacción Semana
18 de marzo de 2026, 5:41 p. m.
La senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia.
La senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia. Foto: Paloma Valencia

La senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, celebró que, tras su triunfo en la consulta presidencial del 8 de marzo, está recibiendo el respaldo de varios sectores ideológicos.

“Está llegando todo el mundo. Lo importante es que está llegando mucha ciudadanía que ve que Colombia puede más, que no tenemos por qué conformarnos con ser un país violento y pobre cuando los colombianos podemos más. Esta es la prueba de que el país tiene que superar el pasado, tiene que escribir un futuro distinto y queremos escribirlo con buena letra, con letra de mujer”, dijo.

Valencia habló en medio de una improvisada conferencia de prensa al lado de su fórmula vicepresidencial, Juan Daniel Oviedo.

A la candidata también le preguntaron si estaba lista para recibir una posible alianza con Abelardo de la Espriella. “Es bienvenido todo el que quiera llegar a esta campaña”, respondió.

Confidenciales

Cómo sacar el pasaporte en Colombia sin cita y obtener el 10% de descuento

Confidenciales

“Parecemos una banda de jazz”: Abelardo de la Espriella habla de su sincronía con José Manuel Restrepo

Confidenciales

El silencio de Ricardo Roa frente a los escándalos judiciales que persiguen su administración en Ecopetrol

Confidenciales

Juan Fernando Cristo hizo petición al alcalde Carlos Fernando Galán tras el asesinato de un hombre en Ciudad Salitre

Confidenciales

Hernán Cadavid recordó que “nadie conoce una ley importante” de autoría de Iván Cepeda pese a sus 13 años en el Congreso

Confidenciales

Humberto de la Calle a Mafe Carrascal por boicot a Mario Hernández y Arturo Calle: “El fascismo se mimetiza”

Confidenciales

Andrés Guerra pide dar debate en el Senado sobre la mutación de las mafias locales

Política

Ricardo Roa apareció junto a la hija de Piedad Córdoba, expareja del polémico hombre que le remodeló su millonario apartamento

Política

Gustavo Petro defendió a su ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, por moción de censura: “Pasará a la historia”

Política

“La orden que doy”: Gustavo Petro reaccionó al homenaje que rendirá Álvaro Uribe a quienes se opusieron a la llegada de la minga

“Aquí se suma mucha gente, pero lo que necesitamos es que se suban, sobre todo, los colombianos. Hoy un señor taxista en Cartagena, me dijo que estaba conmigo y una señora que pasó por el lado me dijo que también. Los ciudadanos se están sumando”, añadió.

Este martes, 17 de marzo, Valencia también les abrió la puerta a todos los partidos políticos.

“Aquí son bienvenidos los liberales, los conservadores, los de La U, Cambio Radical, los del Pacto Histórico, los del Mais, los petristas que están contentos, los que están arrepentidos..., quiero ser la presidenta de todos los colombianos”, reiteró.

E hizo una promesa: “Yo voy a querer a todos los colombianos por igual, a mis uribistas como a los petristas, porque lo que quiero es una Colombia donde quepamos todos”.

“Las puertas están abiertas. La crisis en la que está el país en salud, en seguridad, en finanzas públicas, exige que todos trabajemos para sacar este país adelante. Yo sí creo que es posible una Colombia para todos”, destacó.