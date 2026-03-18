Paloma Valencia: “Todo el mundo quiere subirse a la PalOvieta; los ciudadanos se están sumando a esta campaña”

La senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, celebró que, tras su triunfo en la consulta presidencial del 8 de marzo, está recibiendo el respaldo de varios sectores ideológicos.

“Está llegando todo el mundo. Lo importante es que está llegando mucha ciudadanía que ve que Colombia puede más, que no tenemos por qué conformarnos con ser un país violento y pobre cuando los colombianos podemos más. Esta es la prueba de que el país tiene que superar el pasado, tiene que escribir un futuro distinto y queremos escribirlo con buena letra, con letra de mujer”, dijo.

Valencia habló en medio de una improvisada conferencia de prensa al lado de su fórmula vicepresidencial, Juan Daniel Oviedo.

A la candidata también le preguntaron si estaba lista para recibir una posible alianza con Abelardo de la Espriella. “Es bienvenido todo el que quiera llegar a esta campaña”, respondió.

“Aquí se suma mucha gente, pero lo que necesitamos es que se suban, sobre todo, los colombianos. Hoy un señor taxista en Cartagena, me dijo que estaba conmigo y una señora que pasó por el lado me dijo que también. Los ciudadanos se están sumando”, añadió.

Este martes, 17 de marzo, Valencia también les abrió la puerta a todos los partidos políticos.

“Aquí son bienvenidos los liberales, los conservadores, los de La U, Cambio Radical, los del Pacto Histórico, los del Mais, los petristas que están contentos, los que están arrepentidos..., quiero ser la presidenta de todos los colombianos”, reiteró.

E hizo una promesa: “Yo voy a querer a todos los colombianos por igual, a mis uribistas como a los petristas, porque lo que quiero es una Colombia donde quepamos todos”.

“Las puertas están abiertas. La crisis en la que está el país en salud, en seguridad, en finanzas públicas, exige que todos trabajemos para sacar este país adelante. Yo sí creo que es posible una Colombia para todos”, destacó.