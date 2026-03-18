Política

Fuerzas conservadoras aterrizan en la campaña de Paloma Valencia

La representante a la Cámara y exprecandidata presidencial, Juana Carolina Londoño, anunció su respaldo a la senadora.

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Redacción Semana
18 de marzo de 2026, 7:19 a. m.
Juana Carolina Londoño y Paloma Valencia.
Juana Carolina Londoño y Paloma Valencia. Foto: Cortesía prensa Juana Carolina Londoño

La representante a la Cámara, Juana Carolina Londoño, se apartó de su aspiración presidencial para sumarse a la campaña de la senadora Paloma Valencia para las elecciones de este 2026.

Londoño pertenece al Partido Conservador, fuerza política que decidió no inscribir a candidatos a la Presidencia para buscar un camino político de cara a la contienda del 31 de mayo entre la congresista y el abogado Abelardo de la Espriella.

“Es un verdadero privilegio encontrarme con Juana Carolina en este camino. Unir nuestros esfuerzos y experiencia va a traducirse en cosas concretas y buenas para los territorios, las familias, el campo y las oportunidades que tanto necesitamos. Bienvenida, Juana”, expresó Valencia.

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Londoño anunció su respaldo a la candidata asegurando que “Colombia necesita un liderazgo femenino” y con esa decisión se sumó a otras fuerzas conservadoras que ahora acompañan al Centro Democrático, al Nuevo Liberalismo y a la fórmula que resultó de la Gran Consulta por Colombia.

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Además de la representante por Caldas, el excontralor y exprecandidato, Felipe Córdoba, también se sumó a la aspiración de la senadora Valencia, quien aspira a los comicios nacionales con Juan Daniel Oviedo como fórmula vicepresidencial.

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Sin embargo, los conservadores aún no toman una decisión como partido sobre cuál será la campaña que reciba su apoya oficial para las elecciones de este 2026. Esa determinación dependerá de la decisión que tome el directorio sobre el mecanismo para asumir una postura sobre los comicios, así como de los apuntes de los congresistas electos y en ejercicio.

El presidente del partido, el senador Efraín Cepeda, ha tenido una buena relación en el Congreso con la senadora Valencia y la bancada del Centro Democrático. Asimismo, Cepeda ha tenido acercamientos con De la Espriella en los meses recientes en los que se confirmó su aspiración presidencial.

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Además del Conservador, los partidos Liberal y Cambio Radical también están por definir cuál será su candidato para las elecciones presidenciales.