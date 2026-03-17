Sergio Fajardo sumó el apoyo del general (r) Óscar Naranjo a su campaña

El candidato a la Presidencia, Sergio Fajardo, recibió el respaldo del general Óscar Naranjo a su campaña para las elecciones de este 2026.

El aspirante a la Casa de Nariño prometió hacer anuncios de personas que respaldan su aspiración o de quienes integrarían su gabinete cada día.

El general Naranjo hizo público su apoyo al candidato en medio de una carta en la que aseguró que apoyar a Fajardo es un “voto por la coherencia”.

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“Consecuente con mi forma de pensar y actuar y consciente de los enormes desafíos que enfrentamos los colombianos, he decidido contribuir con mi voto a generar un cambio serio y seguro, tal como lo propone el candidato a la Presidencia de la República en su programa de gobierno”, expresó el exvicepresidente.

El general Naranjo señaló que con el candidato presidencial comparte su interés de que se elija a un gobernante que asegure la convivencia pacífica, la seguridad, la transparencia y las transformaciones sociales.

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“Votaré por convicción y coherencia para acompañar la propuesta que Fajardo ha construido con tanta pulcritud y honestidad a lo largo de muchos años, de tal manera que bajo su liderazgo, se recobre la confianza institucional, se superen los desafíos de pobreza y marginalidad y se garantice el fortalecimiento de nuestra Fuerza Pública”, expresó Naranjo.

El profesor que está en medio de su tercer intento de llegar a la Casa de Nariño aseguró que, así como el general Naranjo, muchas personas más pueden llegar a su proyecto político de cara a los comicios del 31 de mayo de 2026.

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“Tengo confianza en que Sergio y el equipo que ha integrado junto con su fórmula vicepresidencial, Edna Bonilla, es garantía para que actúe con firmeza frente a la impunidad de los corruptos y ponga en marcha un proceso estructural y sostenido para que la educación sea el pilar sobre el cual edifiquemos el futuro de Colombia”, expresó el exvicepresidente.

La académica Brigitte Baptiste también hizo público su respaldo a Fajardo. Ella sería su ministra de Ambiente si el político consigue su objetivo de llegar a la Casa de Nariño.