Mauricio Cárdenas fue uno de los artífices de la coalición que se formó a partir de la Gran Consulta por Colombia con la que Paloma Valencia busca llegar a la Presidencia con Juan Daniel Oviedo como fórmula vicepresidencial.

Ese equipo político pasa por un reto clave de cara a la primera vuelta presidencial: mostrar cómo un liderazgo de derecha puede articularse con otro de centro para, eventualmente, pasar a la segunda vuelta o gobernar el país.

En ese contexto, el exministro de Hacienda les hizo una petición clave a los candidatos: “Amplifiquemos. Pongámosles el volumen más alto a los puntos en los que nos encontramos: ‘no’ a la paz total, retomar el control del territorio, ‘no’ a la estatización de Colombia, ni a este manejo fiscal desordenado o a las malas relaciones con Estados Unidos. ‘No’ a una asamblea nacional constituyente. Amplifiquemos eso porque eso es lo que quiere el electorado”.

Cárdenas reconoció que las diferencias entre quienes integran la coalición son visibles y afirmó que es cuestión de tiempo que estas se decanten en medio del proceso que emprendieron esos nueve liderazgos, de diferentes movimientos y partidos, para intentar llevar a la primera mujer presidenta a la Casa de Nariño.

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“Aquí se trata de ganar, y para ganar hay que ampliar el espectro. Tenemos el reto de que el votante que estaba inclinado a irse para donde Abelardo vea que aquí hay una mejor opción porque acá hay firmeza, seguridad y contundencia y la voluntad de recuperar el control del territorio, pero hay más: una buena política económica y la idea de que el país tiene que lograr triunfos rápidos en el tema social. Eso no lo tiene Abelardo porque él es muy monotemático y no tiene la filigrana suficiente”, expresó Cárdenas.

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El exministro aseguró que el electorado de centro ve un equipo con experiencia y propuestas concretas: “Tenemos todo por hacer hacia la derecha y hacia el centro y ahí es donde vamos a ganar”.