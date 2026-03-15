Ya están listos los nombres de los candidatos a la Presidencia y Vicepresidencia que se disputarán las elecciones. Sin embargo, son varios los partidos políticos que aún no definen un camino para la contienda del 31 de mayo, en la que se elegirá al sucesor del presidente Gustavo Petro.

Uno de ellos es el Conservador. Sobre la mesa de esta colectividad estuvieron las precandidaturas de Efraín Cepeda, Juana Carolina Londoño y Felipe Córdoba, entre otros, pero al final decidió no presentar un candidato y decantarse por uno de los más opcionados.

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Los conservadores miran a Paloma Valencia y a Abelardo de la Espriella. El presidente del partido, Cepeda, tuvo una buena relación con Valencia durante los años que compartieron en el Congreso y también compartió reuniones recientes con el abogado que se presenta como “El Tigre”.

Córdoba ya anunció su respaldo a la candidata del Centro Democrático y Londoño estuvo en la lista de figuras políticas que la visitaron en la tarde del miércoles, cuando tuvo encuentros con diferentes actores políticos.

Cambio Radical tampoco se define. El partido del exvicepresidente Germán Vargas Lleras fue llave del Centro Democrático en los periodos legislativos recientes y sus congresistas trabajaron en alianza con la senadora Valencia.

No obstante, cuando faltaban semanas para las elecciones legislativas, el senador y cabeza de lista de esa colectividad, Carlos Fernando Motoa, mostró sus simpatías con De la Espriella en una de sus vallas de campaña.

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Con el Partido Liberal las posibilidades son más amplias. Los congresistas liberales han estado con la agenda de Gustavo Petro y uno de esa bancada, Mauricio Gómez Amín, ya está en la campaña de De la Espriella. Otros tantos se opusieron al presidente Petro y estuvieron alineados con la oposición.

El exministro de la administración Petro, Juan Fernando Cristo, de En Marcha, desistió de su candidatura presidencial y prometió sumarse a alguna de las aspiraciones que ya están en curso. El empresario caleño, Maurice Hermitage, también se retiró asegurando que las cargas políticas ya están comprometidos con otros candidatos.

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La Alianza Verde no tiene candidato, pero sí un antecedente: la candidata Claudia López perteneció a ese partido y su pareja, la senadora Angélica Lozano, sigue siendo una de las senadoras verdes con más nombre en el Congreso de la República. Entre los verdes también hay seguidores del proyecto Petro, como el representante Santiago Osorio, y otros detractores, como el senador Jota Pe Hernández.

El Partido de la U también está por definir su camino y la realidad entre sus filas es semejante: hay quienes apoyaron a Petro y otros que encarnaron la oposición. Todos estos partidos tienen otra realidad: ninguno ha tenido un presidente en los periodos recientes, pero sí han estado en bancadas de gobierno, lo que muestra que cualquiera podría volver a convertirse en bancada de Gobierno, así no tengan un presidenciable en sus filas.