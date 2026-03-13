Vicky Dávila le dio un conmovedor mensaje a la candidata presidencial, Paloma Valencia, durante la inscripción de esa aspiración presidencial de la Gran Consulta por Colombia ante la Registraduría Nacional.

La periodista le pidió a la congresista del Centro Democrático recuperar a Colombia y ganar los comicios en la primera vuelta presidencial del próximo 31 de mayo, en la que se medirán más de una decena de aspirantes.

“El sueño que yo tengo te lo entrego. Por nuestros hijos, por tu Amapola, por Simón y Salomón. Quiero ganar para que recuperemos a Colombia y me siento orgullosa de que seas una mujer que hoy de verdad, por primera vez, tiene la posibilidad de llegar”, expresó Dávila.

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Los nueve integrantes de la Gran Consulta por Colombia acompañaron a la senadora Valencia a oficializar su candidatura junto a su fórmula vicepresidencial, el exdirector del Dane Juan Daniel Oviedo.

Dávila también se dirigió a Oviedo diciéndole que él tiene una gran responsabilidad sobre sus hombros y le dijo que debe “estar a la altura” del rol que ahora ocupa en la campaña de la centro derecha.

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“Juan Daniel, siempre en los debates estábamos debatiendo, chocábamos, pero hoy te digo que tienes una responsabilidad inmensa en tus hombros. Tienes que estar a la altura de este reto pensando que hoy representas a millones que colombianos. Te pido que hagas todo con Paloma para que lo podamos lograr”, sostuvo Dávila.

Los nueve integrantes de la Gran Consulta por Colombia prometieron acompañar a Valencia y a Oviedo, unidos, para la primera vuelta presidencial en la que la dupla que resultó de esa contienda interna que intentará presentarse como una opción de tercería para la Casa de Nariño.

Esa fórmula de candidatos a la Casa de Nariño sostienen que son la respuesta frente a los extremos que quieren gobernar el país.