Exclusivo: Pipe Tuluá afirmó que tiene pruebas de dinero entregado al hermano del presidente Petro para la campaña. Fiscalía busca su testimonio en Estados Unidos

Andrés Felipe Marín, alias Pipe Tuluá, fue extraditado a Estados Unidos, pero antes de su despegue dejó un audio de despedida que le hizo llegar a la periodista Vicky Dávila. En él advertía un nuevo escándalo en la campaña Petro Presidente 2022, la misma que tiene a Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, como un imputado ante la Justicia.

El señalado criminal sostuvo que tenía información de aportes ilegales a la campaña del actual presidente Gustavo Petro y que estaba dispuesto a entregar dicha información a las autoridades. El momento llegó, porque la Fiscalía oficializó la petición a Estados Unidos para escucharlo en declaración.

Investigación de la Comisión de Investigación y Acusación sobre la campaña Petro Presidente. Foto: SUMINISTRADA A SEMANA API

Documento sobre los testimonios de Pipe Tuluá sobre la campaña de Gustavo Petro. Foto: SUMINISTRADA A SEMANA API

A través de una carta rogatoria, la Fiscalía de Colombia les pidió a las autoridades norteamericanas adelantar las gestiones para permitir que alias Pipe Tuluá entregue una versión formal y judicial de sus denuncias sobre la entrada de dineros a la campaña Petro Presidente 2022.

“Creo que si estamos hablando de comprar funcionarios, pues creo que lo primero que usted debería es evaluarse, porque a su hermano sí lo compramos y tenemos las pruebas de que le pasamos mucho dinero para su campaña”, señaló Pipe Tuluá en el audio que dejó como testamento de sus verdades atoradas.

La versión de Pipe Tuluá será incluida en una segunda fase de la investigación que tiene la Fiscalía y que promete revelar detalles escandalosos sobre la financiación en la campaña de 2022, justamente lo que advirtió el extraditable: dineros calientes en las elecciones que dejaron a Gustavo Petro como presidente.

“Entonces la orden es…”: el último mensaje de alias Pipe Tuluá antes de su extradición a los Estados Unidos

El ente acusador presentó un primer capítulo en las investigaciones, un expediente por violación de topes electorales y que señala cómo los gastos en la primera y segunda vuelta presidencial, en la campaña que llevó a Petro a la Casa de Nariño, se convirtieron en motivo de interés para las autoridades.

“Tenemos, entonces, que, en concreto, durante la primera vuelta, y bajo la gerencia suya, se habrían identificado pagos, gastos, servicios y hechos económicos de campaña por 1.193 millones de pesos, que no fueron reportados o reportados parcialmente”, explicó la Fiscalía en la imputación de cargos a Ricardo Roa.

Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol y exgerente de la campaña a la presidencia, ya fue imputado por la Fiscalía. Foto: GUILLERMO TORRES-SEMANA

La declaración de Pipe Tuluá será determinante para desenredar las denuncias que llegaron a la Fiscalía con la alerta sobre aportes ilegales a la campaña. Es el momento que esperaba el señalado asesino, según su propia voz, para entregar las pruebas de sus denuncias, las que llevó a Estados Unidos.

Campaña a la presidencia de Gustavo Petro. Foto: GUILLERMO TORRES-SEMANA

“Tenemos videos, audios, consignaciones, donde se le pasó plata no solo para su campaña, sino para otras cosas de la Dian”, dijo Pipe Tuluá en el audio que le entregó a Vicky Dávila.

Por la misma vía de la Fiscalía transita la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes. A través de un auto con la apertura formal de investigación, directamente contra el presidente Gustavo Petro por ser su juez constitucional, confirmó que adelanta las gestiones necesarias, de carácter internacional, para obtener la declaración de alias Pipe Tuluá.

Abren investigación contra el presidente Gustavo Petro por financiación ilícita de campañas

“La recepción de declaración jurada, entrevista formal o testimonio de alias ‘Pipe Tuluá’, a fin de que precise si reconoce como suya la voz contenida en el audio divulgado, si ratifica o no las afirmaciones allí contenidas, cuánto dinero afirma haber entregado y todas las circunstancias de tiempo, modo y lugar por medio del cual hizo los presuntos pagos a la campaña presidencial de Gustavo Petro Urrego”, dice el auto de la Comisión.

La Fiscalía está a la espera de una respuesta, en el marco de los convenios de cooperación judicial internacional. ¿Llegará la hora de conocer las pruebas que anunció Pipe Tuluá?