Nación

“Entonces la orden es…”: el último mensaje de alias Pipe Tuluá antes de su extradición a los Estados Unidos

El señalado cabecilla de La Inmaculada llegará a Estados Unidos el mismo día de la reunión Petro-Trump.

Redacción Semana
3 de febrero de 2026, 1:01 p. m.
Andrés Marín, alias Pipe Tuluá, de La Inmaculada.
Andrés Marín, alias Pipe Tuluá, de La Inmaculada. Foto: Suministrada a Semana API

No es coincidencia que el Gobierno nacional le metiera el acelerador a la extradición de alias Pipe Tuluá a Estados Unidos el mismo día de la reunión entre los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump.

Pipe Tuluá dejó un mensaje antes de montarse en el avión.

“Me entero de que esta semana me pueden sacar del país con una falsa extradición que me orquestaron. Entonces, por lo tanto, hago este audio para pedirle el favor a todo el pueblo que esté tranquilo, a la gente del Inpec, porque acá les voy a pedir a todos mis hermanos, a todos esos guerreros que me han acompañado en estas batallas desde las cárceles, que por favor no vayan a tomar retaliaciones contra el Inpec”, advierte el mensaje de Pipe Tuluá.

El jefe de la banda La Inmaculada, encargada de sembrar el terror en el Valle del Cauca y amenazar a cientos de guardianes del Inpec, incluso de asesinar a varios, aseguró que logró zanjar las diferencias con el alcalde del municipio de Tuluá y por eso advirtió que respetará su palabra.

Alias Pipe Tuluá aseguró que la orden a sus llamados “guerreros” es no tomar represalias contra el comercio, contra las autoridades o los funcionarios del Inpec. Insistió en que está dispuesto a entender la situación en la que se encuentra y de la que espera salir lo más pronto posible.

“Contra el señor alcalde, yo con el señor alcalde hablé y arreglamos nuestras diferencias, estamos en una buena posición; por medio de mis abogados tuvimos un diálogo y le di la palabra de respeto y la voy a sostener. Por eso pediré que todo siga tranquilo; el pueblo no tiene la culpa, ni el comercio… Entonces la orden para todos es respetemos al pueblo y no retaliaciones”, advirtió en el mensaje.

Pipe Tuluá: la alerta y la orden que evitaron su fuga antes de ser extraditado a EE. UU.

El señalado cabecilla de la banda La Inmaculada finalmente fue extraditado por narcotráfico a Estados Unidos después de un largo camino por aferrarse a las cárceles en Colombia, a través de los asesinatos de guardianes del Inpec.

El Ministerio de Justicia advirtió que el recurso de reposición que interpuso su defensa fue negado y, por tanto, se abrió paso a la extradición; solo quedó pendiente el día y la hora: el martes 3 de febrero en la madrugada, el mismo día de la reunión crucial entre los mandatarios de Colombia y Estados Unidos.

El trámite pasó al Gobierno Nacional, que es la autoridad competente para adoptar la decisión final en materia de extradición.
El trámite pasó al Gobierno nacional, que es la autoridad competente para adoptar la decisión final en materia de extradición. Foto: API

La extradición se cumplió bajo estrictas medidas de seguridad y con el apoyo de la Policía Nacional, que lo trasladó hasta la base militar de Catam y lo entregó a las autoridades norteamericanas.

