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Lobo Menor, señalado por el magnicidio de Fernando Villavicencio, sería deportado en las próximas horas a Ecuador desde Bogotá

Aunque Ecuador tenía cinco días para solicitar la extradición, sería enviado al país de manera express bajo la figura de deportación.

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Redacción Semana
19 de marzo de 2026, 6:13 p. m.
Ángel Esteban Aguilar Morales, alias Lobo Menor, fue capturado por autoridades mexicanas y será enviado a Ecuador en calidad de deportado.
Ángel Esteban Aguilar Morales, alias Lobo Menor, fue capturado por autoridades mexicanas y será enviado a Ecuador en calidad de deportado. Foto: Suministrada

En un inusual proceso exprés, Ángel Esteban Aguilar Morales, conocido como Lobo Menor, y señalado como autor del asesinato del excandidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio, será enviado a su país para responder ante las autoridades por este magnicidio.

Capturado Ángel Esteban Aguilar Morales, alias Lobo Menor señalado del magnicidio del candidato presidencial Fernando Villavicencio
Capturado Ángel Esteban Aguilar Morales, alias Lobo Menor señalado del magnicidio del candidato presidencial Fernando Villavicencio Foto: Suministrada

Aguilar Morales es considerado uno de los sicarios más peligrosos del mundo y tiene circular roja de Interpol. Según se conoció, se encontraba en Colombia estableciendo lazos criminales y salió desde el aeropuerto de Rionegro, en Antioquia, rumbo a México, donde fue capturado y de inmediato regresado a Colombia.

De acuerdo con fuentes de la Fiscalía, podría ser deportado en las próximas horas a su país de origen, que lo requiere por el magnicidio del candidato presidencial.

Capturado alias Lobo Menor, señalado del magnicidio del candidato presidencial Fernando Villavicencio en Ecuador

Ángel Esteban Aguilar hace parte, de acuerdo con los informes de inteligencia, del llamado Cartel de los Lobos, una organización narcotraficante que tendría vínculos con bandas criminales en Colombia, como las disidencias de las Farc, y en México, con diversos carteles de narcotráfico.

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“De igual forma, se le atribuyen vínculos con estructuras criminales, incluyendo su presente relación con alias Iván Mordisco y posibles nexos con carteles mexicanos, considerándolo una amenaza trasnacional para la seguridad pública de ese país”, advirtió la Policía tras su captura.

Alias Lobo Menor fue capturado en un procedimiento adelantado por autoridades de México, fue deportado a Colombia, de donde salió a través del aeropuerto internacional de Medellín y actualmente se encuentra recluido en la estación de Los Martires en pleno centro de Bogotá.

Lo que parece inevitable, de acuerdo con fuentes judiciales, es que se procederá a su deportación previo cumplimiento de los trámites correspondientes.

Su abogada asegura que lo van a matar

El proceso exprés de deportación del Lobo Menor a Ecuador es criticado por su abogada Tatiana Ardila, quien advirtió peligro para la vida de este sicario que tiene circular roja.

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Ardila señaló a SEMANA: “Nos encontramos con la sorpresa que de la nada se expide por parte de la Fiscalía una orden de libertad inmediata, se la notifican en el lugar de detención (Los Mártires), en este momento le están conduciendo al aeropuerto El Dorado para dejarlo a disposición de migración para que sea deportado a Ecuador, pero no con ninguna orden de captura, nada de eso, sino en libertad”.

La abogada Ardila denunció que “en este procedimiento hay irregularidades pero, sobre todo, hay riesgo. Queremos denunciar es que la vida del señor corre peligro, él en este momento solicita que se le respete la vida, que le garanticen su derecho a la vida, porque él dice que apenas llegue a Ecuador él sabe que lo van a asesinar”.

El envío de Ángel Esteban Aguilar Morales a Ecuador ya está avanzando. Sin embargo, su abogada se queja por la supuesta falta de garantías. Explica que se debió esperar a la solicitud de extradición desde el país vecino, pero, en esta ocasión, lo que ocurrió fue que se le dio libertad y de inmediato se hizo un proceso de deportación.

“Hasta el señor presidente (Petro) salió por todos los medios a dar por hecho que gracias al Gobierno colombiano se logra la captura; entonces ahora ya no es capturado, queda completamente libre pero lo dejan a disposición de migración para hacer una deportación. Si en una semana el señor resulta muerto y entonces ahí está la muestra de que el proceso no fue claro”, advirtió la jurista.

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Más allá del debate de la figura de extradición o deportación, lo cierto es que Aguilar Morales tenía circular roja de interpol por su participación en el asesinato del excandidato a la presidencia Fernando Villavicencio, es uno de los sicarios más buscados del mundo, y tendrá que responder en Ecuador, su país, por este magnicidio.