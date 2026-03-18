Capturado alias Lobo Menor, señalado del magnicidio del candidato presidencial Fernando Villavicencio en Ecuador

Ángel Esteban Aguilar Morales, alias Lobo Menor, cabecilla del grupo armado organizado ecuatoriano “Los Lobos” y señalado del magnicidio del candidato presidencial Fernando Villavicencio en Ecuador, fue capturado en un operativo conjunto con el Centro Nacional de Inteligencia de Ecuador, la Secretaría de Marina de México y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

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De acuerdo con la Policía de Colombia, alias Lobo Menor estaba en el listado de los delincuentes requeridos con mayor urgencia por las autoridades de Ecuador. Tiene asuntos pendientes con la justicia por delitos como homicidio, justamente el más grave ocurrido en contra del candidato presidencial en agosto de 2023.

“Alias “Lobo menor” es considerado uno de los delincuentes más buscados en Ecuador y registra notificación roja de Interpol por el delito de homicidio. Asimismo, es señalado como presunto autor del magnicidio del candidato presidencial Fernando Villavicencio, ocurrido el 9 de agosto de 2023 en Quito (Ecuador)”, dijo la Policía.

De acuerdo con fuentes judiciales, alias Lobo Menor estaba huyendo de la justicia desde hace varios meses; incluso llegó a México con el objetivo de afianzar algunas relaciones con organizaciones narcotraficantes y fue justamente en ese país donde, con el apoyo de las autoridades, se logró su ubicación y captura.

Capturado Ángel Esteban Aguilar Morales, alias Lobo Menor señalado del magnicidio del candidato presidencial Fernando Villavicencio Foto: Suministrada

“Según las investigaciones, el retenido habría ingresado a México utilizando un pasaporte falso, procedente de Medellín (Colombia), con el propósito de fortalecer redes criminales en la región. El procedimiento se llevó a cabo en el sector de Polanco, en Ciudad de México, en el marco de los mecanismos de cooperación internacional y articulación interinstitucional para la lucha contra estructuras criminales”, advirtió la Policía de Colombia.

Lo que advierten las autoridades en Colombia es que alias Lobo Menor, señalado del magnicidio de Fernando Villavicencio en Ecuador, también tendría contacto con organizaciones al margen de la ley en el país, como las disidencias de las Farc al mando de alias Iván Mordisco, todo relacionado con el negocio del narcotráfico.

“De igual forma, se le atribuyen vínculos con estructuras criminales, incluyendo su presunta relación con alias ‘Iván Mordisco’ y posibles nexos con carteles mexicanos, considerándolo una amenaza transnacional para la seguridad pública de ese país”, se conoció luego de su captura y traslado a Colombia.

Capturado Ángel Esteban Aguilar Morales, alias Lobo Menor señalado del magnicidio del candidato presidencial Fernando Villavicencio Foto: Suministrada

Se espera que, en comunicación con las autoridades de Ecuador, se concrete la extradición a ese país, por cuanto los procesos que tiene en su contra advierten órdenes de captura y solicitudes formales ante Interpol para lograr su traslado y responder por los crímenes cometidos.