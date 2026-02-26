El temido narcotraficante Pipo, líder del Cartel los Lobos, acusó al presidente Daniel Noboa de ordenar el asesinato de Fernando Villavicencio

Wilmer Chavarría Barré, alias Pipo, líder del Cartel de los Lobos, acusó este jueves al presidente de Ecuador, Daniel Noboa, de ordenar el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio en 2023, durante un interrogatorio ante un juzgado de Zaragoza, donde permanece encarcelado desde noviembre de 2025.

Pipo, uno de los narcos más buscados de Latinoamérica, negó su implicación en el crimen durante una comparecencia en la que ha respondido solo a las preguntas de su abogado y de la Fiscalía española, omitiendo las 24 remitidas por las autoridades ecuatorianas, informó El Periódico de Aragón.

El narcotraficante aseguró que una persona cercana al actual ministro del Interior de Ecuador, John Reimberg, le reveló que el asesinato de Villavicencio fue una orden de Noboa.

Por tal motivo, afirmó que el mandatario calificó su captura como “el objetivo de más alto valor” por la información que sabía; e indicó que el difunto diputado tenía un audio que implicaba a Noboa en un caso relacionado con menores.

De igual modo, el narcotraficante advirtió que su vida corría peligro si era extraditado a Ecuador o Estados Unidos, quienes consideran a Los Lobos como una organización terrorista.

Por su parte, el ministro Reimberg calificó el testimonio de Pipo de “absurdo”, asegurando que sus acusaciones contra Noboa responden a que tiene “pánico” de ser extraditado y, en consecuencia, encarcelado “y que ahora sí, pague por sus crímenes”.

“Son capaces de inventarse los disparates más sórdidos con tal de evadir su responsabilidad. Pero les digo: cero impunidad, nadie está por encima del Estado ni de la ley, de esta no los salva nadie”, dijo el ministro en redes sociales.

Al mismo tiempo, una de las hijas del dirigente asesinado, Amanda Villavicencio, respondió en su cuenta de X con un “miserables”. “Los veremos caer. Los Lobos y el correísmo están desesperados”, agregó.

Su hermana Tamia, en la misma red social, recalcó que “los mafiosos acorralados solo saben darse tiros en los pies”.

“No se ponen de acuerdo. La primera narrativa que quisieron imponer comprando testigos es que había sido —el expresidente ecuatoriano Guillermo— Lasso, ahora Noboa. Por suerte, mi padre lo dejó diciendo bien clarito”. Además, subrayó, al adjuntar un ‘clip’ de su padre en el que aseguraba que “que sepan los correistas y el país (que) lo que me pase personalmente, a mis compañeros de trabajo, a mi familia, es culpa de ustedes”.

Cabe recordar que una jueza envió el pasado octubre a prisión provisional a los dos presuntos autores intelectuales del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, ocurrido en agosto de 2023: el empresario Xavier Jordán y José Serrano, quien fue ministro en dos ocasiones durante los gobiernos del expresidente Rafael Correa.

El crimen ocurrió a solo once días de las elecciones y evidenció el grave problema de seguridad que enfrenta el país.

Por este caso, la justicia ya condenó como autor material a Edwing Angulo, alias Invisible, cabecilla de Los Lobos, junto a otras cuatro personas.

