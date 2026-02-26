Mundo

El temido narcotraficante Pipo, líder del Cartel los Lobos, acusó al presidente Daniel Noboa de ordenar el asesinato de Fernando Villavicencio

La acusación se dio en medio de una comparecencia ante un juez en Zaragoza, España.

GoogleSiga las noticias internacionales en Discover para conocer los hechos globales de hoy

Redacción Semana
26 de febrero de 2026, 2:26 p. m.
Daniel Noboa, presidente de Ecuador, y Wilmer Chavarría, alias Pipo.
Daniel Noboa, presidente de Ecuador, y Wilmer Chavarría, alias Pipo. Foto: Getty Images

Wilmer Chavarría Barré, alias Pipo, líder del Cartel de los Lobos, acusó este jueves al presidente de Ecuador, Daniel Noboa, de ordenar el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio en 2023, durante un interrogatorio ante un juzgado de Zaragoza, donde permanece encarcelado desde noviembre de 2025.

Pipo, uno de los narcos más buscados de Latinoamérica, negó su implicación en el crimen durante una comparecencia en la que ha respondido solo a las preguntas de su abogado y de la Fiscalía española, omitiendo las 24 remitidas por las autoridades ecuatorianas, informó El Periódico de Aragón.

El narcotraficante aseguró que una persona cercana al actual ministro del Interior de Ecuador, John Reimberg, le reveló que el asesinato de Villavicencio fue una orden de Noboa.

Por tal motivo, afirmó que el mandatario calificó su captura como “el objetivo de más alto valor” por la información que sabía; e indicó que el difunto diputado tenía un audio que implicaba a Noboa en un caso relacionado con menores.

Mundo

Venezuela nombraría nuevo embajador en Colombia: Ramón Orlando Maniglia, exministro de Defensa, ocuparía el cargo en un momento clave

Estados Unidos

Por fentanilo: informe oficial atribuye al opioide la muerte de un oficial de California

Estados Unidos

Miami invertirá 1.000 millones de dólares para ampliar el Concourse D de su Aeropuerto Internacional

Mundo

Había un altar religioso y medicamentos: los detalles de la casa en donde alias El Mencho estuvo antes de morir

Mundo

¿Está Colombia? Los 15 países con peor calidad de vida del mundo: varios de América Latina aparecen en la lista

Tecnología

Instagram emitirá alertas a padres cuando se busquen ciertos contenidos peligrosos en la plataforma

Mundo

Bill y Hillary Clinton se preparan para testificar en investigación sobre Jeffrey Epstein. Así son las claves del caso

Macroeconomía

Ecuador anuncia aumento al 50% de arancel contra importaciones colombianas: se agudiza la guerra comercial

Mundo

Ejército de Ecuador detiene a alias Camilo, cabecilla de las disidencias de las Farc, cerca de la frontera con Colombia

Mundo

Macabro hallazgo en Ecuador: encuentran ocho cabezas humanas junto a panfletos de ‘prohibido robar’

De igual modo, el narcotraficante advirtió que su vida corría peligro si era extraditado a Ecuador o Estados Unidos, quienes consideran a Los Lobos como una organización terrorista.

El candidato presidencial, Fernando Villavicencio, durante su intervención en un acto de campaña minutos antes de que fuera asesinado en Quito, Ecuador.
El candidato presidencial, Fernando Villavicencio, durante su intervención en un acto de campaña minutos antes de que fuera asesinado en Quito, Ecuador. Foto: API vía AP

Por su parte, el ministro Reimberg calificó el testimonio de Pipo de “absurdo”, asegurando que sus acusaciones contra Noboa responden a que tiene “pánico” de ser extraditado y, en consecuencia, encarcelado “y que ahora sí, pague por sus crímenes”.

Son capaces de inventarse los disparates más sórdidos con tal de evadir su responsabilidad. Pero les digo: cero impunidad, nadie está por encima del Estado ni de la ley, de esta no los salva nadie”, dijo el ministro en redes sociales.

Al mismo tiempo, una de las hijas del dirigente asesinado, Amanda Villavicencio, respondió en su cuenta de X con un “miserables”. “Los veremos caer. Los Lobos y el correísmo están desesperados”, agregó.

Ecuador anuncia aumento al 50% de arancel contra importaciones colombianas: se agudiza la guerra comercial

Su hermana Tamia, en la misma red social, recalcó que “los mafiosos acorralados solo saben darse tiros en los pies”.

No se ponen de acuerdo. La primera narrativa que quisieron imponer comprando testigos es que había sido —el expresidente ecuatoriano Guillermo— Lasso, ahora Noboa. Por suerte, mi padre lo dejó diciendo bien clarito”. Además, subrayó, al adjuntar un ‘clip’ de su padre en el que aseguraba que “que sepan los correistas y el país (que) lo que me pase personalmente, a mis compañeros de trabajo, a mi familia, es culpa de ustedes”.

Daniel Noboa enfrenta su reelección en medio de una grave crisis de seguridad que azota al país desde hace años.
Daniel Noboa, presidente de Ecuador. Foto: getty images

Cabe recordar que una jueza envió el pasado octubre a prisión provisional a los dos presuntos autores intelectuales del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, ocurrido en agosto de 2023: el empresario Xavier Jordán y José Serrano, quien fue ministro en dos ocasiones durante los gobiernos del expresidente Rafael Correa.

El crimen ocurrió a solo once días de las elecciones y evidenció el grave problema de seguridad que enfrenta el país.

Capturan en Ecuador a alias Mizón, cabecilla de Los Maracuchos que delinquía en Bogotá

Por este caso, la justicia ya condenó como autor material a Edwing Angulo, alias Invisible, cabecilla de Los Lobos, junto a otras cuatro personas.

*Con información de Europa Press.

Más de Mundo

Ramón Orlando Maniglia

Venezuela nombraría nuevo embajador en Colombia: Ramón Orlando Maniglia, exministro de Defensa, ocuparía el cargo en un momento clave

Policía fallecido en Estados Unidos pudo fallecer por presencia de fentanilo en su cuerpo.

Por fentanilo: informe oficial atribuye al opioide la muerte de un oficial de California

El Aeropuerto Internacional de Miami ha sido señalado por su ineficiencia en la gestión de equipaje extraviado.

Miami invertirá 1.000 millones de dólares para ampliar el Concourse D de su Aeropuerto Internacional

Casa donde fue detenido El Mencho

Había un altar religioso y medicamentos: los detalles de la casa en donde alias El Mencho estuvo antes de morir

a

¿Está Colombia? Los 15 países con peor calidad de vida del mundo: varios de América Latina aparecen en la lista

Mosseri afirmó que la estética clásica de Instagram dejó de sorprender en un entorno donde todo puede verse perfecto.

Instagram emitirá alertas a padres cuando se busquen ciertos contenidos peligrosos en la plataforma

El expresidente estadounidense Bill Clinton (1993-2001) y su mujer y exsecretaria de Estado Hillary Clinton (2009-2013) deberán comparecer ante el Congreso por Jeffrey Epstein.

Bill y Hillary Clinton se preparan para testificar en investigación sobre Jeffrey Epstein. Así son las claves del caso

a

Se acabó el plazo: este documento ya es obligatorio para viajar al Reino Unido

Larry Devoe, fiscal encargado de Venezuela.

¿Quién es Larry Devoe, el nuevo fiscal encargado de Venezuela que reemplazará a Tarek William Saab?

Noticias Destacadas