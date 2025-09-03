Suscribirse

Fiscalía de Ecuador acusa a dos exfuncionarios de Rafael Correa por el magnicidio de Fernando Villavicencio

El expresidente ecuatoriano aseguró desde el exilio que la acusación contra un legislador y un exministro es un ‘bulo ya desmentido’.

Redacción Semana
3 de septiembre de 2025, 9:57 p. m.
Rafael Correa y Fernando Villavicencio
Rafael Correa y Fernando Villavicencio | Foto: AFP

La Fiscalía de Ecuador acusó este miércoles de asesinato a dos antiguos funcionarios del gobierno de Rafael Correa (2007-2017) que están fuera del país por ser los presuntos autores intelectuales del magnicidio del candidato presidencial Fernando Villavicencio, ocurrido en 2023 antes de las elecciones que terminaron con la victoria electoral de Daniel Noboa.

Villavicencio, entonces uno de los candidatos presidenciales más populares y duro crítico de Rafael Correa y su mandato, fue asesinado a balazos por un sicario colombiano al salir de un mitin en Quito, una semana antes de las elecciones generales de ese año, donde el asesinado político y periodista buscaba reemplazar en el cargo a Guillermo Lasso.

La fiscalía acusó al exlegislador del correísmo Ronny Aleaga, al exministro José Serrano y a un empresario, pero la justicia aún no ha determinado sentencias contra ellos, a pesar de las pruebas contra los exfuncionarios cercanos al expresidente de izquierda que permanece exiliado en Bélgica y es acusado de corrupción en el país.

El candidato presidencial Fernando Villavicencio ondea una bandera nacional durante un evento de campaña en una escuela minutos antes de que lo mataran a tiros en Quito, Ecuador, el 9 de agosto de 2023. (AP vía AP/Archivo)
Fernando Villavicencio ondea una bandera nacional durante un evento de campaña en una escuela minutos antes de que lo mataran a tiros en Quito, Ecuador, el 9 de agosto de 2023. | Foto: AP

El autor de los disparos fue abatido por guardaespaldas del político y cinco implicados más fueron condenados en 2024 a penas de hasta 34 años de cárcel. Otros seis colombianos presuntamente vinculados al magnicidio fueron asesinados en la cárcel durante un motín dentro del penal donde permanecían detenidos.

La Fiscalía señaló a través de la red social X que, ante su pedido, una jueza de Quito ordenó la prisión preventiva de Aleaga, quien hace más de un año huyó a Venezuela al ser indagado por un caso de corrupción.

Serrano y el empresario Xavier Jordán se encuentran en Estados Unidos y deberán presentarse de forma periódica ante el consulado ecuatoriano en Miami por decisión judicial.

El candidato presidencial, Fernando Villavicencio, durante su intervención en un acto de campaña minutos antes de que fuera asesinado en Quito, Ecuador.
Fernando Villavicencio, fallecido político ecuatoriano. | Foto: API vía AP

Serrano, pieza clave en la administración de Correa, está detenido desde hace un mes en Miami por un asunto migratorio. En caso de ser deportado, el exministro deberá presentarse en un plazo de tres días ante la justicia, señaló el ente acusador, según hicieron conocer las autoridades este viernes.

La Fiscalía insistirá en la prisión preventiva para Serrano y Jordán, tras un rechazo inicial de la justicia. En Ecuador el delito de asesinato es sancionado hasta con 26 años de prisión.

Por su parte, el expresidente Rafael Correa se refirió al fallo de la Fiscalía. Asegurando que no tiene ningún vínculo con el caso, asegurando que es “un bulo ya desmentido”, dijo el exmandatario. “Esto demuestra el nivel de la Fiscalía de Ecuador”, concluyó el antiguo líder ecuatoriano.

Con información de AFP.

