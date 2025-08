La insólita defensa de Rafael Correa a Nicolás Maduro: aseguró que es “un líder bondadoso” y lo comparó con Nelson Mandela

Durante la conversación, Correa no solo defendió a Nicolás Maduro, a quien calificó como un líder humanitario, sino que también confirmó que actualmente trabaja como asesor económico del Gobierno venezolano y cuenta con un equipo técnico en Caracas.

Daniel Noboa alinea en su contra a Maduro, Petro y Sheinbaum: 4 puntos para entender a qué juega la izquierda al no reconocerlo

“Bloqueen a Chile, ¡a ver cuánto dura Chile! Bloqueen a Ecuador, ¡a ver cuánto dura Ecuador!”. Esta línea, repetida en varias ocasiones, resume la narrativa sostenida por Correa en la que atribuye el deterioro económico venezolano a actores externos y no a decisiones del chavismo.

Pese a sus expresiones de respaldo, intentó marcar cierta distancia política. Aseguró que no tiene contacto constante con el presidente venezolano ni influye en decisiones políticas claves.

“Yo no hablo todos los días con Maduro. Ya he dicho en público que me parecería bien que se publicaran las actas (electorales)”, sostuvo, aludiendo a la polémica en torno a la legitimidad de los recientes comicios en los que Nicolás Maduro se autoproclamó ganador pese al fraude.