“No hay nada más ideológico que un banco central”: Rafael Correa, expresidente de Ecuador, en foro de política monetaria

Desde el inicio de su intervención, al expresidente de Ecuador, Rafael Correa, uno de los panelistas en el Foro Económico sobre Política Monetaria, los mensajes relacionados con el Banco de la República referentes a la autonomía, la democracia, la técnica..., le parecían risibles.

El economista que llegó al poder en el vecino país con un discurso que criticaba a las élites políticas establecidas, empezó su participación en el debate casi que con una carcajada alrededor de un mensaje que —dijo— le pareció escuchar: “Que el Banco Central es sinónimo de democracia”. Es la antítesis de la democracia. Hasta los más fundamentalistas reconocen que es un déficit democrático”.

Para sustentar su argumento alrededor de las ideas expuestas por sus antecesores en el panel en el que todos los invitados internacionales participaron de manera virtual, retomó una frase de Daniela Gabor, una de las profesoras de economía invitadas. “El neoliberalismo está en ruinas”, citó a la conferencista y correa volvió a reír. “El neoliberalismo nunca fue aplicado en los países de centro. América Latina siempre es la ‘chiringa’ de todas las novelerías y fuimos más lejos que cualquier región, salvo tal vez países de la Unión Soviética, donde también destrozaron sus economías con reformas brutales”.

Los primeros dardos del Ministro de Hacienda en el Foro de política monetaria, en medio de tensión con BanRepública

“Primero aclaremos lo que es estabilidad”

Correa dijo que era necesario precisar algunos conceptos para quitarles un poco de ideología. En ese sentido, se refirió de manera puntual a la estabilidad, término que, a su juicio, en economía se confunde con el de la medicina. “Si mi abuela está inconsciente en el hospital y no mejora ni empeora, está estable, pero su estado no es deseable. Pero en economía, estabilidad implica sostenibilidad y deseabilidad”.

Criticó que ahora se hable de estabilidad de la inflación con un empleo por las nubes y allí recordó el caso de España, en momento de crisis. “Es una aberración económica y técnica hablar de estabilidad, como sucedió en 2013, durante la crisis inmobiliaria, con un desempleo del 25 %”, manifestó.

El auditorio en el Foro política monetaria, del Ministerio de Hacienda Foto: Ministerio de Hacienda / Youtube

Tampoco dejó intacto el término ‘progresista’

El expresidente de Ecuador fue enfático en señalar que no hablaría en un contexto progresista, refiriéndose al término que acompaña el título del foro sobre política monetaria. “Voy a hablar en 3E: económico, desde una perspectiva empírica -criticando que a los economistas les encanta la econometría-”. También mencionó el ángulo histórico, democrático y el más importante, “el sentido común”.

De ahí en adelante se despachó. Y una de sus frases fue la de mencionar a los bancos centrales como lo más ideológico que existe.

El foro continuará este martes en horas de la tarde.