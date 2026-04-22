Leonardo Villar, gerente del Banco de la República, hace férrea defensa de su equipo técnico en el Congreso

El tire y afloje entre el Banco de la República y el Gobierno volvió este martes 22 de abril al Congreso, en un debate de control político, esta vez en la Comisión Tercera del Senado.

Allí, el gerente del emisor, Leonardo Villar, respaldó con contundencia el esquema de inflación objetivo que se usa en Colombia desde hace más de 20 años y que el ministro de Hacienda, Germán Ávila, pidió modificar para tener una meta más laxa.

Villar afirmó que la estrategia de inflación objetiva (en la que se busca ajustar la política monetaria para llegar a una meta de 3 %), no fue un invento de Colombia, sino que la siguen los países avanzados y muchas economías emergentes, entre ellas casi todas las latinoamericanas, con excepción de la venezolana y la argentina.

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Sus declaraciones parecen responder a la propuesta del ministro Ávila de subir la meta de inflación a 4 % o 5 %, con el argumento de que eso no desbarataría la economía nacional.

Villar volvió a explicar que la subida de las tasas implementada por el emisor se debe al incremento de las expectativas de inflación, lo que complica la llegada a la meta de 3 %, en lo cual ha influido el fuerte incremento del salario mínimo.

La inflación en el país ha estado muy afectada por el alza del salario mínimo de 2026. Foto: Adobe Stock

Frente a los argumentos del Gobierno de que los precios en el país están subiendo por la guerra en Medio Oriente, Villar dijo que, de un lado, eso debería mejorar las finanzas públicas por el alza en el precio del petróleo, pero del otro genera un impacto negativo por el incremento en los fertilizantes.

“Por supuesto, la política monetaria colombiana no puede cambiar ese hecho, pero el impacto inflacionario que va a generar, unido a los otros elementos que ya presionan la inflación, se puede convertir en una expectativa de espiral de inflación al alza y eso sí lo podemos atacar”, reiteró.

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Villar reiteró que subir las tasas de interés es una decisión dolorosa para la junta, así el ministro de Hacienda no le crea.

“Me encantaría poder venir y decir: la inflación bajó y poder bajar la tasa de interés de manera perdurable, pero no lo podemos hacer porque la inflación empezó a repuntar”, enfatizó.

De la misma manera, Villar realizó una férrea defensa del equipo técnico del Banco y descartó las críticas que les hacen con respecto a que lo único que hacen es seguir las observaciones de los analistas financieros.

“Yo creo que eso es una manera de desacreditar al equipo técnico del Banco de forma totalmente inadmisible”, dijo, e insistió en que es una afirmación que va en contravía de un equipo técnico que ha sido reconocido mundialmente como uno de los mejores de los bancos centrales del mundo.

Dijo, además, que no solo hacen encuestas con analistas financieros, sino que consultan a empresarios y a diferentes sectores de la economía.