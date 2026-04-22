Gerente del Banco de la República nuevamente está citado a debate de control político este miércoles: esta es la razón

Para este miércoles 22 de abril, la Junta Directiva del Banco de la República, encabezada por el gerente del emisor, Leonardo Villar, fue citada a responder en un debate de control político en la Cámara de Representantes.
A través de una carta, la Comisión Tercera o de Hacienda y Crédito Público, le indicó al gerente del emisor dicha citación de manera formal, la cual indica lo siguiente.
“Respetado doctor Villar. Por instrucciones de la Mesa Directiva de la Comisión, me permito comunicarle que ha sido citado a un debate de control político programado para el día miércoles 22 de abril del presente año, sobre la proposición número 17/2026, sobre el informe de Gestión del Banco, en cumplimiento al artículo quinto de la Ley 31 de 1992, suscrita por la mesa directiva de la comisión, HS. Jairo Castellanos y HS. Karina Espinosa, a partir de las 9 de la mañana en el recinto de la comisión Tercera del Senado”, precisa la carta.
Es importante recordar que la comisión citante está compuesta por treinta y tres (33) miembros en la Cámara de Representantes y diecisiete (17) miembros en el Senado de la Republica.
Allí se discuten temas como Hacienda y Crédito Público, impuesto y contribuciones, exenciones tributarias, régimen monetario, leyes sobre el Banco de la República, sistema de banca central, leyes sobre monopolios, autorización de empréstitos, mercado de valores, regulación económica, planeación nacional, régimen de cambios, actividad financiera, bursátil, aseguradora y de captación de ahorro.
Durante la semana pasada, Villar fue citado también en la Comisión Cuarta de la Cámara, en donde estuvo acompañado además del ministro de Hacienda y en la que pidió expresamente al Gobierno bajar los ánimos y el tono en contra del emisor, además de cesar la campaña de desprestigio y los ataques contra las decisiones técnicas de los codirectores que integran la Junta.