MinHacienda, Germán Ávila, pide que la Junta del Banco de la República no sea la encargada de discutir las tasas de interés

El ministro de Hacienda, Germán Ávila, se mostró en desacuerdo con que los integrantes de la Junta Directiva del Banco de la República sean los encargados de tomar decisiones sobre la política monetaria del país.

Ávila se presentó ante la Comisión Cuarta de la Cámara de Representantes y desde allí acusó a esa institución de ser la única de su tipo que aplica una subida en las tasas de interés como la que se efectuó en Colombia.

“El único país del mundo, la única banca central del mundo, que se atreve a tomar semejantes decisiones de subir 200 puntos básicos en dos meses las tasas de interés es el Banco de la República de Colombia. Ningún banco central, en ninguna parte del mundo, en ninguno de los mercados, se toma semejante decisión en medio de una crisis como la que estamos viviendo producto de una guerra como la que se vive en Irán y de una crisis climática”, expresó el encargado de la cartera de Hacienda.

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El funcionario del gabinete de Gustavo Petro dio esas declaraciones ante el Congreso justo una semana después de su ruptura con la Junta Directiva, cuando en el marco de la reunión de política monetaria el ministro decidió retirarse del encuentro.

“Pareciera que ese tema solo lo deben debatir los siete miembros de la Junta del Banco de la República. Entonces, no estamos de acuerdo con eso. Un tema como este no lo pueden seguir discutiendo exclusivamente los siete miembros del Banco de la República, sino que tiene que discutirlo el país a la luz de la reflexión mundial del pensamiento económico”, afirmó Ávila.

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El Gobierno nacional rompió sus relaciones con el Banco de la República por primera vez desde 1991, cuando en la Constitución se establecieron las normas de funcionamiento de esa institución que está a cargo de la política monetaria del país.