Iván Cepeda asegura que su campaña no hace ofrecimientos a cambio de voto y pide vigilancia interna de coordinadores departamentales

El candidato presidencial Iván Cepeda se pronunció este jueves 11 de junio sobre los señalamientos de una presunta práctica de su campaña, relacionada con la búsqueda de apoyos electorales, y aseguró que su equipo no realiza ofrecimientos a los ciudadanos a cambio del voto.

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A través de un mensaje divulgado en su cuenta de X, el aspirante reiteró lo que definió como la posición oficial de su campaña frente a la relación con los electores en medio de la contienda presidencial.

“Deseo reiterar la posición oficial de mi campaña: a las ciudadanas y a los ciudadanos no se les fórmula ninguna clase de ofrecimientos a cambio de su voto”, escribió Cepeda.

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A pesar de lo que argumenta Iván Cepeda, se han conocido denuncias que señalan lo contrario. Por ejemplo, a Pedro Acuña, exconcejal de Valledupar, se le vio en reunión política por la campaña de Cepeda Castro. Foto: Fotos del video publicado por SEMANA

La declaración estuvo acompañada de un llamado dirigido a las estructuras políticas y electorales que respaldan su candidatura. En particular, pidió a los dirigentes y militantes de los comités del Pacto Histórico y de la Alianza por la Vida ejercer control y vigilancia para garantizar que esa directriz sea cumplida en todo el país.

“Hago un llamado a todos los dirigentes e integrantes de nuestros comités electorales del Pacto Histórico y de la Alianza por la Vida, a estar vigilantes para el estricto cumplimiento de este precepto”, agregó el candidato.

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A pesar de lo que argumenta Iván Cepeda, se han conocido denuncias que señalan lo contrario. Por ejemplo, se señaló una campaña en Bolívar. Foto: Redes sociales

Aunque Cepeda no hizo referencia a hechos concretos, denuncias específicas o controversias puntuales, sí aprovechó el mensaje para dejar sentada una línea de conducta para quienes participan en su campaña y para las organizaciones que respaldan su aspiración a la Casa de Nariño.

La publicación también busca enviar un mensaje a los votantes sobre la forma en que, según el candidato, deben desarrollarse las actividades proselitistas de su movimiento. En ese sentido, el dirigente insistió en que el respaldo ciudadano debe obtenerse sin contraprestaciones ni promesas de beneficios a cambio del sufragio.

Con esta declaración, Cepeda impartió una instrucción publica dirigida a sus equipos de campaña, al tiempo que reiteró que su candidatura no contempla ningún tipo de ofrecimiento como mecanismo para conseguir votos.