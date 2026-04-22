¿Petro puede volver a subir el salario mínimo si el Banco de la Republica sube las tasas? Ley no se lo pondría fácil

Cada vez más se deteriora la relación entre el Banco de la Republica y el Gobierno de Gustavo Petro. La situación empezó a empeorar cuando el ministro de Hacienda, Germán Ávila, decidió abandonar abruptamente la más reciente reunión de la Junta Directiva del emisor, en la que decidieron aumentar 100 puntos la tasa de interés.

Tras la decisión, el presidente Petro atacó a los codirectores y el ministro habló de una intención del Banco de beneficiar al sistema financiero con sus decisiones. Sin embargo, el gerente del emisor, Leonardo Villar, defendió la autonomía del Banco, asegurando que sus decisiones corresponden exclusivamente a aspectos técnicos.

En el más reciente consejo de ministros, que se llevó a cabo el pasado 21 de abril, el mandatario volvió a lanzar un nuevo ataque a manera de advertencia contra el Banco. Aseguró que si el emisor vuelve a subir la tasa de interés, su Gobierno volverá a subir el salario mínimo, que ya se encuentra en un escenario elevado del 23%, aumento hecho a finales del 2025 y que generó polémica.

Tras la declaración muchos se preguntan si la advertencia del mandatario sería viable y si esta enmarcada dentro de los aspectos que la legislación colombiana permite.

¿Petro puede subir otra vez el salario mínimo si el BanRep vuelve a incrementar sus tasas?

Es importante tener en cuenta que la Constitución Política ha establecido algunas normativas que el mandatario debe seguir en medio de la definición del salario mínimo y que representarían un obstáculo para su idea de subir el salario mínimo a voluntad y respondiendo a decisiones del Banco.

Lo primero que debe tener en cuenta el Gobierno es que en el artículo 8 de la Ley 278 de 1996, no existe ningún mecanismo para decretar aumentos adicionales en el mismo año fiscal y menos como respuesta a decisiones de política monetaria o a decisiones políticas.

Ademas de ello, la Corte Constitucional indica, en su sentencia C-815 de 1999, que el Gobierno tiene una facultad subsidiaria para aumentar el mínimo. Esto quiere decir que no puede decretarlo de manera unilateral. Sino que este aumento siempre debe pasar por un proceso de negociación en una Comisión Permanente, conformada por el Gobierno, trabajadores y empleadores.

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