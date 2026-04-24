El Gobierno nacional expidió el Decreto 379 de 2026, una norma que modifica el mecanismo con el que los trabajadores independientes calculan sus aportes al sistema de seguridad social en Colombia.

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Más que crear un esquema nuevo, el decreto ajusta el modelo vigente para hacerlo más flexible y alineado con la realidad económica de los cotizantes.

El cambio central está en la forma de determinar el Ingreso Base de Cotización (IBC), es decir, el valor sobre el cual se liquidan los aportes a salud, pensión y riesgos laborales.

La norma mantiene la lógica general del sistema, pero elimina el carácter rígido del esquema anterior y permite que los porcentajes de costos sean definidos y actualizados periódicamente por la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales (UGPP), con base en información de entidades como la DIAN, el DANE y el Banco de la República.

En la práctica, los independientes deberán seguir un procedimiento claro: primero identificar sus ingresos, luego descontar los costos asociados a su actividad económica ya sea con soportes reales o aplicando el esquema de presunción de costos definido por la UGPP y finalmente calcular sus aportes sobre el ingreso resultante.

Un elemento clave que se mantiene, y que resulta determinante para entender el impacto del decreto, es que el IBC corresponde al 40% del ingreso neto mensual, es decir, después de restar los costos de la actividad.

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Este valor no puede ser inferior a un salario mínimo ni superior a 25 salarios mínimos, lo que establece un piso y un techo para la cotización.

Los independientes deberán organizar mejor sus finanzas. Foto: Getty Images

La norma aplica principalmente a trabajadores por cuenta propia y a aquellos con contratos distintos a la prestación de servicios que impliquen compra de insumos o subcontratación. En estos casos, la correcta determinación del IBC será fundamental para evitar inconsistencias frente a la autoridad.

El decreto responde a cambios recientes en la economía, como la inflación y la transformación del mercado laboral, que hacían necesario actualizar los porcentajes de costos para que reflejen de manera más precisa la realidad de los independientes.

Además, introduce un elemento de mayor control: la UGPP podrá exigir soportes de los costos declarados y, en caso de no contar con ellos, aplicará directamente los porcentajes definidos para cada actividad económica. Esto reduce espacios de evasión y fortalece la supervisión del sistema.

El ajuste se da en un contexto en el que el trabajo independiente sigue creciendo en Colombia, pero enfrenta desafíos en formalización y cumplimiento.

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Bajo este nuevo esquema, el sistema gana en capacidad de adaptación, pero también exige mayor disciplina financiera por parte de los cotizantes.

En síntesis, el Decreto 379 no cambia la obligación de aportar, pero sí redefine cómo se calcula cuánto debe pagar cada independiente. Es un cambio técnico, pero de alto impacto práctico, que busca hacer más precisa la cotización, mejorar el control y acercar el sistema a la realidad económica del país.