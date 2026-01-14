Finanzas
Este es el valor que le deben descontar por salud y pensión tras el aumento del salario mínimo para 2026
Los empleados deben conocer los valores que se le descontarán.
Siga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado
15 de enero de 2026, 1:04 a. m.
El descuento por salud varía según el monto de la pensión: 4 %, 10 % o 12 %, conforme a la Ley 2294 de 2023. Foto: 123RF
Lea sin límites.Suscríbase desde
$199.000*Aplican términos y condiciones
Renovación anual automáticaCancela en cualquier momento