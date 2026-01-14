Finanzas

Este es el valor que le deben descontar por salud y pensión tras el aumento del salario mínimo para 2026

Los empleados deben conocer los valores que se le descontarán.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Manuel Santiago Sánchez González

Manuel Santiago Sánchez González

15 de enero de 2026, 1:04 a. m.
El descuento por salud varía según el monto de la pensión: 4 %, 10 % o 12 %, conforme a la Ley 2294 de 2023.
El descuento por salud varía según el monto de la pensión: 4 %, 10 % o 12 %, conforme a la Ley 2294 de 2023. Foto: 123RF
Lea sin límites.Suscríbase desde
$199.000
Renovación anual automáticaCancela en cualquier momento
Suscríbase ahora
*Aplican términos y condiciones

Más de Consumo inteligente

El descuento por salud varía según el monto de la pensión: 4 %, 10 % o 12 %, conforme a la Ley 2294 de 2023.

Este es el valor que le deben descontar por salud y pensión tras el aumento del salario mínimo para 2026

El auxilio funerario está disponible para la persona que demuestre haber asumido los costos del funeral. Para ello, debe presentar la documentación que exige Colpensiones y esperar el proceso de verificación que realiza la entidad.

En cuánto quedaron los valores del auxilio funerario para 2026

El 20 de octubre vence plazo para pagar la 4ta cuota del impuesto ICA

Cuota alimentaria 2026: este es el nuevo valor a pagar para los padres

Transmilenio activó una operación especial de movilidad que estará vigente hasta el 24 de diciembre.

Subsidio para TransMilenio en 2026: nuevos beneficiarios y quiénes pueden reclamar

Los expertos pronostican que en 2024 se están dando todas las condiciones para que los colombianos gasten sus cesantías en vivienda.

¿Cuál es el plazo máximo para que le consignen sus cesantías en 2026?

La normativa aclara que el auxilio de transporte solo se otorga a los trabajadores que deben desplazarse desde su lugar de residencia hasta el sitio de trabajo.

¿Cuánto debe ganar una empleada doméstica en 2026? Estas son las cuentas

Tras una negociación entre delgados del Invías y las comunidades del sector Santuario – Caño Alegre (Antioquia), se logró debloquear los peajes de Santuario y Puerto Triunfo.

Tarifas de los peajes a cargo de la ANI serán actualizadas a partir del 16 de enero de 2026

Devolución del IVA

Estos son los grupos del Sisbén que recibirán la devolución del IVA en 2026

Hay algunos bienes que no entran dentro de la herencia.

¿Los hijastros tienen derecho a la herencia? Lo que dice la ley colombiana

Los inquilinos solo están obligados a pagar el canon de arrendamiento, los servicios públicos y las expensas pactadas en el contrato.

¿Qué hacer si le suben el precio del arriendo más de lo permitido por ley en Colombia?

Noticias Destacadas