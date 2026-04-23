Dian anuncia cambio que deben hacer miles de contribuyentes en Colombia: alístese para la declaración de renta

Pagar impuestos es una tarea fundamental y obligatoria que deben hacer miles de habitantes de un país o una ciudad, dado que esto constituye normalmente la principal fuente de ingresos del Estado para financiar servicios públicos esenciales como salud, educación, seguridad, justicia e infraestructura. Estos tributos sostienen el bienestar social, permiten el desarrollo económico, la construcción de obras públicas y la distribución de la riqueza para combatir la pobreza.

En Colombia, la Dian es la entidad pública en Colombia encargada de gestionar, recaudar y controlar los impuestos nacionales, aduanas y obligaciones cambiarias.

Si su firma electrónica fue generada en 2023, este año debe actualizarla antes de declarar renta. Foto: ADOBE STORE / GETTY IMAGES

Existe un requisito clave que deben tener miles de contribuyentes, que requieran seguir realizando trámites digitales ante la Dian. Se trata de la firma electrónica, que permite validar la identidad de los usuarios y reemplaza la firma física en procesos como la presentación de declaraciones de renta, solicitudes y otro tipo de servicios que se hace en línea.

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Es importante tener en cuenta que este instrumento debe estar actualizado cuando se realicen los procesos tributarios. De lo contrario, esto puede generar varios retrasos y afectar procesos como devoluciones de saldos a favor o gestiones realizadas por representantes, legales, también contadores y apoderados.

Sin la firma electrónica vigente, trámites como devoluciones de saldos a favor pueden verse afectados. Foto: istock

También es clave que sepa que usted debe renovar la firma de manera obligatoria en caso de que su firma haya cumplido su vigencia, la cual tiene un tiempo de tres años, desde la fecha en la que se generó. Es decir, si usted realizó el registro de su firma en el 2023, este año deberá actualizarla antes de presentar cualquier impuesto.

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Es decir, deben actualizarla las personas naturales que deben declarar renta, representantes legales de empresas, contadores, revisores fiscales y también otro tipo de usuarios que hagan uso de la plataforma y trámites virtuales en la entidad.

La DIAN exige la actualización de la firma electrónica cada tres años para garantizar la validez de los procesos digitales. Foto: GUILLERMO TORRES REINA

Para renovarla, deberá ingresar a la página oficial de la DIAN y hacer clic en la opción “Usuario Registrado”. Luego, digite el tipo de documento, el número de identificación y la contraseña para acceder al sistema. Una vez dentro, diríjase al menú de “Firma Electrónica” y seleccione la opción correspondiente para generar o actualizar su firma electrónica.