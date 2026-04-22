Mano a mano de propuestas económicas a la presidencia evidenció coincidencias entre diferentes

Un brochazo por el panorama económico del país hicieron tres de los que le hablan al oído a los candidatos presidenciales, a menos de 40 días de las elecciones para la que seguramente será la primera vuelta en la jornada democrática.

Juan Daniel Oviedo habló de la ruta que seguiría Paloma Valencia para enfrentar los retos económicos que están a la vista. Juan José Echavarría, que era el encargado de exponer la propuesta económica de Sergio Fajardo, y José Manuel Restrepo se refirió al paquete de medidas que pondría en marcha Abelardo de la Espriella.

El manejo del gasto público y la búsqueda de nuevos ingresos para enfrentar la crisis fiscal; la relación financiera con las regiones, luego de la realización de una reforma constitucional al Sistema General de Participaciones-SGP, que es uno de los llamados gastos inflexibles con los que se argumenta el amarre que tiene el Estado para invertir más en el bienestar de la gente.

Si en algo coinciden los tres voceros de las campañas a la presidencia es en una reforma tributaria. Y aunque Oviedo habló de que en el panel en el que participaron los tres mencionados se evidenciaban coincidencias en medio de las diferencias políticas, los conferencistas difieren en los contenidos que tendrá que tener una modificación al Estatuto Tributario del país.

Por el lado de Echavarría, una de las alternativas sería la de “quitar los subsidios al IVA en los estratos altos”, como le llamó a la propuesta de diferenciar ese impuesto según el nivel socioeconómico de los contribuyentes. “A ninguno le gusta hablar de impuestos y va a ser muy duro, pero se requiere incrementar el ingreso”, dijo el que es exgerente del Banco de la República.

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José Manuel Restrepo, por su parte, previo a retomar una frase de Juan Camilo Restrepo, según la cual, “no solo van a raspar la olla, sino que se la llevan y además la van a empeñar”, habló de la forma en que la campaña política a la que pertenece enfrentaría el problema de la falta de ingresos.

Según dijo Restrepo, se iría por una reducción del gasto público ineficiente y la recolección de recursos vía reducción de beneficios tributarios.

En medio de las propuestas expresadas, manifestó que hay muchas posibilidades.

Congreso de Asofondos 2026 Foto: Asofondos / Cortesía

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