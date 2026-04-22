“Para financiar una pensión en el sistema público se requieren 7 cotizantes”. ¿Y en el futuro qué?. Arranca Congreso de Asofondos

Las pensiones en Colombia estarán en el visor durante tres días en el contexto del XIX Congreso de Asofondos 2026, que en esta oportunidad tiene el lema “El futuro empieza ahora”.

Desde la apertura, la lluvia de datos y propuestas es la tendencia del evento, convocado por las aseguradoras privadas-AFP, que se mantienen en vilo ante la situación en la que está la Ley de Reforma Pensional, más el paquete de decretos que ha emitido el Gobierno, en el entendido en que hay un nuevo modelo, ahora de pilares, el cual, sin embargo, sigue siendo cuestionado, en especial, por el tema financiero, que es una de las talanqueras para la sostenibilidad de las pensiones.

La instalación del evento estuvo a cargo de Santiago García, presidente del Consejo Directivo de Asofondos y CEO de Skandia, quien arrancó con datos que evidencian el panorama en el que está el sistema pensional.

García puso en el tapete el tema de la demografía, que debe ser uno de los que se debe poner en el foco, porque de ello depende el futuro.

Se trata de un verdadero desafío, porque financiar el modelo, en medio de una crisis fiscal, necesitará malabares para quienes asuman la administración en el próximo cuatrienio.

Las cuentas están algo desbalanceadas. En el régimen público, manejado por Colpensiones, en la actualidad se requieren 7 personas cotizando para financiar la pensión de una sola.

El asunto se vuelve insostenible a medida que cambia el mercado laboral y la población envejece sin que exista un relevo generacional suficiente. Así las cosas, Correa expresó que esa relación en 15 años, solo será de 3 a 1 (Solo habrá tres en el mercado laboral financiando una pensión). Peor aún, en 30 años, tiempo que ya está a la vuelta de la esquina, dicha relación solo llegará a ser de 1 a uno. La tasa de fecundidad es muy baja y la gente dura más años, por un incremento de la expectativa de vida.

“Con la reforma pensional, sea cual sea la decisión de la Corte Constitucional, será necesario volver al Congreso”: Asofondos

En ese contexto, García manifestó que los países en el mundo han entendido que la única manera de financiar las pensiones es a través de un sistema de ahorro. “De no cambiar el modelo las nuevas generaciones se verían conducidos a pagar vía impuestos los costos del sistema”.