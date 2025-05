La informalidad no es solo un problema de las personas, también es enorme a nivel empresarial

La mayoría de las empresas que operan en la informalidad son micronegocios, definidos como unidades económicas con un máximo de nueve personas ocupadas, y la informalidad en estos casos presenta diversas dimensiones. El dato más alto es en la dimensión la tributaria, pues el 96,2% de dichos micronegocios no declara el impuesto de industria y comercio (ICA) y el 95% no lleva registros contables.

Igualmente, en la dimensión de insumos hay un 94,3% de micronegocios que son informales porque no pagan los aportes a riesgos laborales de sus trabajadores y 89,4 % tampoco paga ni salud ni pensión, lo que claramente se replica en la elevada informalidad laboral del país.

Reforma laboral: no se atacan las fallas estructurales del mercado en Colombia, mientras crece la informalidad

Así mismo, el 85,8% de los micronegocios informales no tienen registro mercantil y el 76,2% no cuenta con un Registro Único Tributario (RUT). No obstante, este último ítem tuvo una leve mejora, pues un año atrás (en 2022), las empresas sin RUT eran el 77,5%.