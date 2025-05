La economía popular, simplemente otro nombre para la informalidad

Algo parecido se está creando y fomentando en Colombia: una economía paralela que no paga impuestos y que no es vigilada, que el Gobierno llama economía popular, ancestral, o artesanal cuando en realidad no es más que informalidad aliada y conectada en muchos casos con la delincuencia organizada.

Aunque hemos visto que el desempleo ha venido disminuyendo, el empleo formal no crece. Lo que crece es la informalidad, acordémonos que la métrica para el desempleo son las personas que están buscando trabajo. Lo que está pasando en Colombia, es que las personas se están aburriendo de buscar trabajo y, por tanto, se dedican a otras labores no formales.

El Gobierno Petro ha venido promocionando lo que él llama la economía popular, que es simplemente otro nombre para la informalidad. Esto tiene un gran problema: esta economía no genera empleos formales, por lo tanto, no paga seguridad social, no cotiza ni a pensiones ni a salud, tampoco es una economía ni vigilada ni supervisada por el Estado. Son todos los colombianos que viven en el día a día, los vendedores ambulantes, los que venden almuerzos o desayunos por las calles, etc.