El ataque a Irán: la teoría de juegos revela el caos calibrado de Rusia, el arbitraje estratégico de China y la fractura del eje eurasiático

Los Estados Unidos e Israel han lanzado una importante campaña militar contra Irán, atacando instalaciones nucleares, infraestructura de misiles, defensas aéreas y el alto mando. Esto no debería sorprender a nadie que entienda los imperativos del poder. Irán había alcanzado un umbral —la ruptura nuclear, combinada con una red en expansión de misiles y proxies— que ni Washington ni Jerusalén podían tolerar indefinidamente. Sin embargo, lo que esta guerra ilumina realmente es la debilidad estructural de la relación entre Rusia, China e Irán en la emergente Guerra Fría 2.0.

La geografía y la economía siguen dictando la estrategia. Irán controla el Estrecho de Ormuz, el punto de estrangulamiento por donde pasa aproximadamente el 20 % del comercio mundial de petróleo. Teherán ya ha intentado cerrarlo y ha lanzado misiles y drones contra Israel, bases estadounidenses y objetivos en el Golfo. Aun así, la supremacía naval estadounidense sigue siendo decisiva. Los grupos de portaaviones de EE. UU. y los ataques de precisión de largo alcance pueden mantener la vía navegable lo suficientemente operativa para los envíos críticos mientras desmantelan sistemáticamente las capacidades iraníes. La geografía de Irán le da una fuerte posición defensiva a corto plazo, pero no una posición ganadora frente a un control marítimo sostenido.

Este conflicto se desarrolla exactamente como predice el clásico “juego de disuasión por proxy del eje”. En términos de teoría de juegos, EE. UU. (con Israel como jugador avanzado) inició una campaña completa de degradación del régimen y operaciones sostenidas. Rusia y China enfrentaron entonces una elección simultánea: apoyo alto (intervención directa, grandes flujos de armas, diversión naval) o apoyo bajo (condena retórica, transferencias encubiertas limitadas, lucro oportunista). El equilibrio de estrategia dominante es claro y se ha materializado: EE. UU. ejecuta la campaña completa mientras Rusia y China optan por el apoyo bajo. El apoyo alto está estrictamente dominado para ambos: el riesgo de un choque directo con fuerzas estadounidenses supera con creces cualquier ganancia marginal por mantener intacto a Irán. El resultado es exactamente lo que preveía el modelado al estilo RAND: Irán lucha prácticamente solo, su umbral nuclear se cruza y el eje autoritario se revela mucho menos cohesivo de lo que proclama su propaganda.

Dentro de este equilibrio, la jugada óptima de Rusia es el caos calibrado. Moscú no quiere salvar al régimen iraní ni verlo colapsar de la noche a la mañana. Su objetivo es prolongar la inestabilidad lo suficiente para mantener el Estrecho bajo amenaza intermitente y los precios del petróleo elevados. Cada semana adicional de incertidumbre añade miles de millones a los ingresos de exportación rusos, en un momento en que esos ingresos financian la guerra de desgaste en Ucrania. El paquete de defensa de 590 millones de dólares recién firmado con Teherán —enfocado en sistemas portátiles, móviles y dispersos como los Verba, en lugar de redes integradas de defensa aérea— no está diseñado para ganar. Está pensado para prolongar la lucha durante semanas, sostener la prima del petróleo y permitir que Rusia aparezca como aliado sin convertirse en beligerante directo. La condena retórica de Putin al asesinato de Khamenei como “asesinato cínico” es igualmente precisa: mantiene credibilidad con cualquier liderazgo que surja en Teherán sin comprometer a Moscú con decisiones irreversibles. La ventaja estructural de Rusia es su indiferencia creíble al resultado final. Un régimen colapsado necesitará armas; uno que sobreviva necesitará un patrón. Solo una estabilización rápida que derrumbe los precios del petróleo perjudica a Moscú.

China juega un juego completamente distinto: el arbitraje estratégico. Los imperativos primordiales de Pekín son el flujo constante de energía a través del estrecho y la preservación de su relación económica más amplia con Estados Unidos. Por eso convertirá la crisis iraní en palanca en otros frentes. La próxima cumbre Xi-Trump es el escenario perfecto para la política de linkage: crítica atenuada sobre Irán a cambio de concesiones discretas en Taiwán o aranceles. Al mismo tiempo, China se posiciona como comprador de última instancia. El petróleo iraní, vendido con descuento por sanciones y riesgo de guerra, seguirá fluyendo sin importar quién gobierne en Teherán; las refinerías chinas solo se preocupan por la geología y el precio, no por la ideología. Si el régimen se fractura, Pekín ya se prepara para replicar su modelo de Irak posterior a 2003: grandes contratos de reconstrucción de infraestructura y energía que aseguran acceso a largo plazo sin el costo de una intervención militar. La ventaja estructural de China es que todavía opera en una zona gris donde la cooperación económica con Washington sigue siendo posible. Sacrificar eso por un aliado periférico en el Golfo sería irracional.

Aquí queda al descubierto la verdad más profunda de la relación entre Rusia, China e Irán. No es una alianza en ningún sentido real; es una alineación temporal de conveniencia que se fractura en cuanto divergen los intereses nacionales. En lenguaje de teoría de juegos, esto es un fracaso clásico de la “caza del ciervo”. Un movimiento coordinado —presión naval conjunta en el Golfo de Omán o contrasanciones creíbles— podría, en teoría, alterar el cálculo de Washington. Pero la coordinación nunca se materializa porque sus matrices de pago son incompatibles: Rusia gana con el desorden prolongado; China necesita orden para proteger sus líneas de suministro. Cada uno defiende su propia estrategia dominante, dejando a Irán aislado.

Estados Unidos ha demostrado una vez más la ventaja perdurable del poder marítimo: la capacidad de abrir un teatro lejano, imponer costos y obligar a los adversarios a revelar sus verdaderas prioridades, todo sin necesidad de una movilización nacional total. Rusia seguirá presionando su frontera europea; China mantendrá su lenta presión en el Pacífico occidental. Pero ambos entienden ahora, con mayor claridad que nunca, los límites prácticos de su asociación.

La geografía, la economía y el poder relativo siguen siendo las únicas guías confiables. El eje eurasiático está aprendiendo, una vez más, que la conveniencia no es compromiso. La guerra en Irán será larga y costosa, pero su efecto estratégico ya es visible: las fronteras de la Guerra Fría 2.0 se han trazado con mayor nitidez, y EE. UU. todavía mantiene el margen de maniobra más amplio.