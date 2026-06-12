La Colombia de Cepeda

Los colombianos somos unos magos para acostumbrarnos a todo. Sea bueno o malo lo que pase, genera un gran impacto que dura poco tiempo y al final todo se olvida. Petro ha sido un mago para manejar estas situaciones. Saca el rumor de nombrar a un innombrable, sube la marea y a la semana lo designa y nadie se acuerda. Por supuesto no pasa nada.

El Gobierno Petro fue mucho peor de lo que todos pensábamos y no pasó nada. De hecho, tiene una imagen favorable muy superior a la que han tenido la mayoría de presidentes colombianos al término de su mandato.

Al final, habló mucho más paja de lo que hizo y lo que prometió no lo cumplió. Pasará a la historia como el presidente que más escándalos personales y familiares ha tenido.

Lo que se viene en esta elección es muy diferente. Iván Cepeda, el candidato a la Presidencia es abiertamente comunista, quiere un país totalmente diferente al que tenemos. ¿A qué nos podemos atener si Cepeda gana la Presidencia de acuerdo a sus discursos, propuestas y actuaciones?

Lo primero y más relevante en lo económico es acabar con la independencia del Banco de la República. Volverlo un ente más del Gobierno y que dependa del presidente. El riesgo de una inflación más alta y la generación de mayor deuda a tasas más altas por el continuo deterioro de la calificación podría generar un default de deuda.

Sobre el aparato judicial, habló de acabar el Consejo de Estado. Esto dejaría con muchos menos controles al Ejecutivo y se podrán hacer todas las barbaridades que le trancaron a Petro. Me imagino un ferrocarril de decretos cambiando muchas cosas y sobre todo las reglas de juego.

Es difícil saber qué puede pasar con las Fuerzas Armadas, pero claramente no les iría bien. Cepeda siempre ha sido enemigo de ellas. Algunos comentarios hablan de la posibilidad de integrar a los guerrilleros a las Fuerzas Militares como un paso para firmar los acuerdos de paz.

Aunque del sistema de salud se habla poco, seguramente seguiría el mismo camino que ha tenido Petro, la estatización total de la salud. Esto llevaría a desmejorar el servicio y aumentar el déficit.

La corrupción será otro tema bastante complejo. Ya dijo que pondrá de zar anticorrupción a Iván Velázquez, a quién le fue muy mal en el Ministerio de Defensa y que sigue teniendo investigaciones por corrupción en Guatemala. Al parecer seguiremos teniendo un desangre del Estado parecido al del Gobierno Petro.

Sobre la paz total ha dicho que seguirá con los diálogos con toda clase de grupos ilegales, con el gran problema de que muchos colombianos lo vemos a él más cercano a esos grupos que a los colombianos de bien. Esperamos entonces que continúe la inseguridad y el crecimiento de los cultivos de coca.

Para el sector de hidrocarburos piensa seguir con el cierre de la exploración y la prohibición del frácking. Además, considera que la gestión en Ecopetrol durante el Gobierno Petro ha sido buena. Por lo tanto, se seguirá marchitando y la corrupción seguirá galopando. La importación de gas seguirá creciendo.

Además de todo lo anterior, la reactivación de la asamblea constituyente será un hecho.

Como vemos, ya fueron cuatro años de desgobierno y corrupción y los colombianos resistimos. No queda claro que la democracia y la economía aguanten cuatro años más.