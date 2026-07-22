El momento DeepSeek de los semiconductores

En enero de 2025, DeepSeek demostró que la restricción puede ser un algoritmo de diseño. Sin acceso a los mejores chips de Nvidia, entrenó un modelo de frontera por una fracción del costo; y borró $600.000 millones de Nvidia en un día. No compitió en la misma curva. Cambiaron la curva.

Dieciséis meses después, He Tingbo —presidenta de HiSilicon, la “reina de los chips” de China— subió al escenario del IEEE en Shanghái y propuso hacerle lo mismo a la ley más famosa de la tecnología. No anunció una máquina. Anunció una ley: la Ley Tau.

El cambio de variable. La Ley de Moore optimiza el espacio: encoger el transistor, imprimir más fino, pagarle a ASML $400 millones por máquina. La Ley Tau optimiza el tiempo: comprime el retardo de la señal (τ) doblando la lógica en pisos verticales. Rascacielos en vez de suburbios. Su implementación —LogicFolding— reclama para el Kirin 2026 densidad al nivel del 3 nm de TSMC (+53.5 %, 238 millones de transistores por mm²) y el 41 % menos consumo. Sin un solo paso de litografía EUV.

La matemática es elegante: el retardo crece con el cuadrado de la distancia. Recorta el 30 % de cableado y ganas el 51 % en tiempo. Un recorte lineal compra una ganancia cuadrática. Ahí vive todo el truco.

El secreto incómodo. Apilar lógica no es una invención china. Es el consenso de toda la industria: se llama CFET, y TSMC, Intel, Samsung e IBM ya lo demostraron en laboratorio. Imec, el oráculo del sector, ubica su llegada comercial en 2031; el mismo año de la promesa de Huawei. Occidente apila con la litografía EUV; China apila en lugar de la litografía que le prohibieron. Una es evolución. La otra es mutación bajo presión selectiva. Y la presión selectiva acelera.

El ganador silencioso puede ser Japón. Perdió la guerra de imprimir chips hace cuarenta años. Pero la era vertical se juega en cortar, pulir, unir y probar —y esas herramientas ya son japonesas. Disco (cuasi-monopolio en adelgazamiento de wafers), Tokyo Electron, Advantest, más Rapidus corriendo el 2 nm de IBM en Hokkaido. Japón está donde ASML estaba en 1995: el proveedor aburrido de una transición que nadie ha puesto en precio.

Y el comodín: carbono. La Universidad de Pekín ya publicó un acelerador de IA funcional en nanotubos de carbono; Huawei y SMIC preparan un diseño “3 nm carbon-based” para este año. Los nanotubos no necesitan EUV para competir; su ventaja viene del material, no de la geometría. Es la única ruta que haría irrelevante toda la infraestructura de sanciones.

Una capa arriba, la película terminó. El precio de la inteligencia cayó ~1,000× en tres años: un millón de tokens clase GPT-4 pasó de $60 a menos de $0.50. Y hace días, Kimi K3 —el modelo open source más grande de la historia, de una empresa que DeepSeek casi mata— empezó a cobrar precios de frontera. El open source chino ya no es el tier barato. Es el tier alterno.

Los tokens son el nuevo crudo. Literalmente. Grados de calidad cotizando en spreads (frontera a $15, commodity a $0.30; un spread de 50×, mayor que cualquiera del petróleo). Un mercado de futuros embrionario en los contratos take-or-pay de compute. Shocks de demanda que el petróleo nunca tuvo: los modelos de razonamiento consumen 100× más tokens de los que emiten; por eso los precios caen el 80 % mientras las facturas se duplican (Jevons, 1865). Y un cartel más cerrado que la OPEP: ASML–TSMC–Nvidia, tres eslabones en serie, sin problema de trampa. Los controles de exportación son embargos con otro nombre; el CHIPS Act es política de independencia energética; Taiwán es el estrecho de Ormuz.

Y la pieza que todos ignoran: el crudo no sirve sin refinerías. Nadie quema petróleo crudo; nadie consume FLOPs desnudos. Entre el pozo y la bomba está la refinería, y la refinería captura el margen. En la economía de la inteligencia, las refinerías son las ontologías: taxonomías, grafos de conocimiento, contexto curado, orquestación de agentes, la infraestructura semántica que convierte $0.50 de tokens crudos en $500 de decisión. Mientras el precio del token colapsa hacia cero, todo el margen migra a la capa de refinación.

No seas dueño del pozo. Sé dueño de la refinería.

El escéptico tiene razones y merecen respeto: ninguna cifra de Huawei está verificada por terceros; SMIC sigue atascado en 7 nm; apilar lógica concentra calor (“los rascacielos de transistores son hornos verticales”); y la equivalencia “1.4 nm” es contabilidad, no física. Todo cierto.

Por eso importan las fechas. Invierno 2026: el teardown del Kirin — densidad real bajo microscopio electrónico, no en keynote. 2027-28: yields y costo por transistor de SMIC. 2031: la colisión programada — CFET comercial de Occidente contra la promesa de Huawei. El mismo año, dos civilizaciones tecnológicas, dos rutas a la misma densidad.

Lo que está en juego no son los ingresos de ASML: es su prima de inevitabilidad. Los monopolios no mueren cuando aparece el competidor; mueren cuando el cliente marginal cree que existe alternativa. DeepSeek no destruyó a Nvidia: destruyó la certeza sobre Nvidia. Tau es la misma operación contra la certeza de ASML.

En 1965, Gordon Moore escribió un artículo de cuatro páginas y una industria lo convirtió en destino durante sesenta años. En 2026, una ingeniera en Shanghái propuso reemplazarlo; no porque encontró una idea mejor, sino porque le prohibieron la máquina que ejecutaba la anterior. Las sanciones diseñadas para congelar a China en la curva vieja pueden terminar siendo el subsidio que financió la nueva.

La última vez, el veredicto costó $600.000 millones en un día. Esta vez, conocemos la fecha: seis meses.

El silicio se dobla. La pregunta es si la historia también.