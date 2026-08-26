Bessent no quiere bajar las tasas. Quiere ganar la Guerra Fría contra China

En 1965, Lyndon Johnson tenía dos guerras que pagar. Una en Vietnam, otra contra la pobreza en su propio país.

Sus asesores le pidieron que escogiera una. No escogió. Se quedó con las dos y dejó que el mercado de bonos pagara la cuenta.

La cuenta se demoró 17 años en llegar. Cuando llegó, la tasa larga de Estados Unidos estaba en 15 %.

Guarde ese dato. Lo vamos a necesitar.

El maestro contra el alumno

Stanley Druckenmiller formó a Scott Bessent. Los dos salieron de la mesa de George Soros. Durante años hablaron todos los días.

Esta semana el maestro escribió contra el alumno en el Wall Street Journal.

El motivo: el 19 de agosto, el Tesoro americano dobló sus recompras de bonos largos, de $ 2.000 a por lo menos $ 4.000 millones de dólares por operación. Lo hizo días después de que el bono a 30 años tocara su rendimiento más alto en 19 años. El Tesoro dijo que era manejo de liquidez. Druckenmiller dijo que era manejo de precio.

Su argumento es simple. Las subastas funcionaban. La volatilidad estaba controlada. Nadie vendía a la fuerza. Lo único que pasó fue que la plata a largo plazo se encareció. Y con inflación por encima de la meta, pleno empleo, un déficit del 6 % del PIB y una deuda de más de $ 40 billones de dólares, ese precio no era un error.

Era información.

Su mejor frase: si el bono a 30 años tiene que rendir 5,5 % para que alguien lo compre, eso no es una crisis. Es una factura.

Y tiene razón. La tasa larga es una de las últimas restricciones que le quedan a Washington. Si el Tesoro la suprime, ningún político tiene motivo para recortar un déficit. Y cuando el mercado cree que el gobierno defiende un nivel, lo pone a prueba. Cada defensa tiene que ser más grande que la anterior. Los gobiernos que defienden precios contra los fundamentos siempre pierden.

Y su remate: el bono a 10 años ya está cerca del crecimiento nominal, así que las condiciones no están apretadas. El mercado no estaba siendo un vigilante. Estaba siendo un “blando” que apenas se aclaró la garganta y el Tesoro se movió para callar hasta eso.

Druckenmiller hizo su fortuna del otro lado de esa apuesta.

Una Guerra Fría es una partida de ajedrez

Piense en una Guerra Fría como una partida de ajedrez. Tiene tres fases: apertura, medio juego y final. Ya jugamos una partida completa entre 1947 y 1991. Estamos jugando la segunda ahora. Y las jugadas se repiten.

US long rate. Foto: API

La apertura. Cada bando desarrolla sus piezas. Se construye. Se invierte. El dinero es barato porque todavía nadie ha entrado en combate directo. Los choques son por delegación: guerras pequeñas, lejos, con otros muertos.

Entonces, 1947–1965. Truman declara la contención. El Plan Marshall inunda a Europa de dólares para reconstruirla. Corea, Berlín, Cuba: guerras proxy, ninguna directa. La tasa larga sube apenas de 2 % a 4 %. Las acciones se multiplican por cuatro.

Ahora, 2018–2026. Trump 1.0 declara la guerra comercial contra China. Esa es la contención. El estímulo poscovid es el Plan Marshall: billones de dólares para reconstruir, tasas en cero, acciones y cripto al cielo. Ucrania, Irán, Taiwán en la mira: guerras proxy, ninguna directa. El bono a 30 años sube de 1 % a 5 %. Las acciones casi se triplican.

Misma jugada. Mismo resultado: la apertura fue buena para las acciones.

El medio juego. Las piezas chocan. Aquí se decide quién controla el centro del tablero. Y el centro del tablero es siempre el recurso que alimenta el modelo de producción del momento.

Entonces, 1965–1982. El recurso era el petróleo. Vietnam, la Gran Sociedad, el embargo árabe del 73, la revolución iraní del 79. Dos imperios peleando por el mismo barril. La tasa larga fue de 4 % a 15 %. Las acciones subieron en dólares. En poder de compra, no se movieron en 17 años.

Ahora, 2026 en adelante. Los recursos son dos: los semiconductores y la electricidad. El chip es el nuevo barril. La electricidad es lo que lo hace funcionar. Un centro de datos consume lo que una ciudad. Un robot humanoide consume lo que un carro. La inteligencia artificial no corre con petróleo: corre con chips de Taiwán y con electrones. Quien controle la cadena de semiconductores y tenga gas, nuclear, hidro y red eléctrica controla el centro del tablero. Por eso Taiwán es el Berlín de esta partida. Por eso Irán importa: no por el petróleo en sí, sino porque el gas y el estrecho de Ormuz son el precio de la electricidad del mundo. Por eso China construye una planta de carbón por semana y Estados Unidos reabre reactores y le prohíbe a Nvidia venderle chips a China.

El medio juego lo van a definir los semiconductores y la electricidad.

El final. Aquí es donde casi todo el mundo se equivoca. El final no lo gana el que tiene más misiles. Tampoco el que tiene más chips ni más energía. Lo gana la economía lo suficientemente flexible para dejar nacer un nuevo modelo de producción.

Entonces, 1982–1991. Lo que pasó no fue solo que Volcker mató la inflación. Fue la revolución de los computadores. El microprocesador, el computador personal, el software, las primeras redes. Un modelo de producción que ninguna oficina de planeación diseñó. Estados Unidos lo dejó nacer. La Unión Soviética no pudo. De ese modelo salieron la globalización y 40 años de mercado alcista.

Ahora, el final que viene. La revolución tecnológica de esta partida es la mano de obra automatizada. Agentes de inteligencia artificial haciendo trabajo cognitivo. Robots haciendo trabajo físico. Un modelo de producción donde el trabajo deja de ser humano. Y como en 1982, va a nacer en la economía que lo deje nacer, no en la que lo planifique.

La Unión Soviética no perdió por gastar de más en armas. Perdió porque su economía no toleraba lo nuevo. Esa es la regla del final.

Resumen: la apertura fue buena para las acciones. El final fue bueno para las acciones. El medio juego, no.

Por qué el medio juego es malo

Porque el recurso central está dentro de todo lo demás. El barril estaba en el transporte, en la comida, en los fertilizantes, en el acero. El chip y el electrón están en el cómputo, en el carro, en la fábrica, en el hospital. Cuando dos potencias pelean por ese recurso, sube el precio de todo.

Eso es lo que produce un medio juego: un shock inflacionario en el mundo entero. No en un país. En todos al mismo tiempo. Entre 1965 y 1982, la inflación no fue un problema americano. Fue un problema en Londres, en Tokio, en Bogotá, en Buenos Aires. Cada país lo vivió con su moneda. El origen era el mismo: dos imperios peleando por la energía.

La tasa larga sube con la inflación. El capital deja de rendir. Y el que creyó que estaba a salvo en bonos ve cómo la energía se come 17 años de intereses.

Los 15 años de inflación controlada que el mundo vivió entre 2005 y 2020 no fueron el nuevo normal. Fueron el final de una guerra y la apertura de la siguiente. La inflación nunca estuvo bajo control. Estuvo en la apertura.

Esa apertura se está cerrando. El medio juego empieza ahora.

Lo que Bessent está haciendo en realidad

Bessent no está manejando una mesa de bonos. Está preparando el medio juego de una Guerra Fría contra China para ganar el final.

Bessent no está tratando de bajar las hipotecas. No está tratando de ganar unas elecciones. Está tratando de que Estados Unidos llegue al final de esta partida siendo la economía flexible que deja nacer el siguiente modelo de producción. Como en 1982. Y para llegar ahí, primero hay que sobrevivir el medio juego.

Mire lo que ha hecho en los últimos meses. El bloqueo a Irán. La Operación Economic Outcast, lanzada esta misma semana desde el Tesoro para cortar cada dólar que entra a Teherán. El dólar usado como arma. No son eventos separados. Son la misma jugada: asegurar el centro del tablero, los chips y la electricidad, antes de que el shock inflacionario golpee con toda su fuerza.

Porque ese shock viene. Es lo que hace un medio juego. La pregunta no es si habrá inflación en el mundo. La pregunta es quién controla los chips y la electricidad cuando lleguen, y quién queda del lado que los paga.

El petrodólar viejo se está apagando

Estados Unidos ya no es el importador de petróleo de 1973. Es un exportador neto de energía. Eso lo cambia todo.

Cuando Estados Unidos importaba petróleo, mandaba dólares al mundo. Esos dólares volvían a comprar bonos del Tesoro. Ese era el petrodólar: el excedente de los países productores se guardaba en deuda americana de largo plazo y esa demanda mantenía la tasa larga baja.

Ese circuito se está apagando. Estados Unidos ahora vende energía. Por cada barril que exporta, cobra dólares en vez de mandarlos. Hay menos dólares nuevos afuera. Y los que quedan, el mundo los necesita para pagar la energía y para operar bajo sanciones.

El resultado es preciso. El mundo sigue necesitando dólares, pero para transar, no para ahorrar. Hay demanda de dólares de corto plazo. Ya no hay demanda de dólares de largo plazo.

Eso es lo que Druckenmiller ve en el bono a 30 años. Nadie quiere sostener 30 años de deuda americana porque el comprador de ese plazo, el petrodólar viejo, ya no existe.

Bessent lo sabe. Por eso acorta la deuda. Compra bonos largos y los financia con letras cortas. No está escondiendo la factura. Está moviendo la deuda hacia donde todavía hay comprador.

El petrodólar nuevo

Aquí está el punto central de este texto.

El petrodólar viejo se construyó sobre el modelo de producción del siglo XX. Quien tenía petróleo, tenía el excedente y ese excedente se ahorraba en dólares largos.

El petrodólar nuevo se está construyendo sobre el modelo de producción del siglo XXI. En ese modelo, el excedente no lo tiene quien tenga petróleo. Lo tienen los dueños de dos cosas: la cadena de suministro de semiconductores, es decir, el cómputo, y la electricidad para alimentarlo.

Taiwán, Corea, Japón, Holanda, Estados Unidos en chips. Los que tengan gas, nuclear y red eléctrica en energía. Esos son los nuevos países con superávit. Y ese superávit necesita dónde guardarse.

Ya se ve cómo. En dólares digitales. Las stablecoins son dólares que viven fuera de los bancos y que por ley están respaldadas con letras del Tesoro de corto plazo. Cada dólar de stablecoin que se emite es un dólar de demanda por deuda americana corta que antes no existía. Y esa demanda viene de gente que no lee las actas de la Reserva Federal: un comerciante en Lagos, una tesorería en São Paulo, un exportador en Medellín que no quiere tener pesos.

Y cada vez más, viene de software. Los agentes de inteligencia artificial que compran cómputo y los robots que pagan electricidad y repuestos no van a abrir cuentas bancarias. Van a manejar saldos en dólares digitales. Es decir, en letras del Tesoro.

Esa es la jugada completa. Dejar que el bono largo cotice lo que tenga que cotizar, porque su comprador ya se fue. Financiar el medio juego con deuda corta. Y construir el comprador nuevo de esa deuda: el dólar digital, sostenido por el excedente del cómputo y la electricidad, y usado por máquinas.

No es expansión cuantitativa. La Fed no crea reservas. Es un cambio de plomería: quién sostiene la deuda americana y a qué plazo.

El final es el trabajo automatizado

La apuesta de Bessent tiene dos partes.

La primera es sobrevivir el medio juego sin que la factura de los bonos mate la inversión. Los centros de datos, las plantas de energía, las fábricas de chips y las cadenas de humanoides necesitan capital largo y barato justo cuando el capital largo se encarece. Por eso el dólar digital. Por eso la deuda corta. Por eso Irán. Todo es para comprar tiempo.

La segunda es que, cuando el trabajo automatizado nazca, Estados Unidos sea la economía que lo absorbe. El que automatice el trabajo primero recibe un salto de productividad tan grande que puede crecer por encima de su deuda. Crecer más rápido que la tasa larga es la única salida de un déficit del 6 % que no pasa por default ni por inflación. Bessent apuesta a que ese salto llega antes que la factura completa.

China tiene la manufactura, la electricidad y la disciplina. Pero tiene una economía dirigida desde arriba. Y los modelos de producción nuevos no nacen desde arriba. Esa es la debilidad que Bessent quiere explotar. Es la misma que tenía la Unión Soviética en 1982.

Mientras tanto, los bonos van a cotizar la factura. No porque Druckenmiller escribió una columna. Porque la disciplina fiscal es lo único que arregla una deuda y la disciplina fiscal es imposible en una Guerra Fría. Johnson no la tuvo. Trump no la va a tener. Nadie la tiene en el medio juego.

Druckenmiller tiene razón sobre el precio. Bessent tiene razón sobre la secuencia. El dólar digital compra tiempo. Y el tiempo es para lo único que sirve un medio juego: llegar al final con la economía todavía flexible.

Mire el bono a 30 años. Es el precio más importante del mundo. Cuando cruce por encima de la tasa de crecimiento y se quede ahí, el medio juego habrá terminado.

Y empezará el final.

Segunda parte: ¿qué significa este medio juego para Colombia, un país que ahorra en CDT y en ladrillos cuando tiene recursos hídricos, gas y solar?