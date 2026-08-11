El obstáculo es el camino: lo que la resurrección de GE nos enseña sobre Intel

Memento mori en Wall Street

Junio de 2018. En una decisión que tomó apenas unas líneas de comunicado, la empresa fundada por Thomas Edison —la más valiosa del planeta hasta hacía poco, 600.000 millones de dólares en su apogeo— fue expulsada del índice Dow Jones después de 110 años ininterrumpidos.

Los estoicos tenían un ejercicio para esto. Lo llamaban memento mori: recuerda que vas a morir. Los generales romanos que desfilaban en triunfo llevaban un esclavo detrás, susurrándoles al oído que toda gloria es pasajera. General Electric (GE) no tuvo ese esclavo. Tuvo a Jack Welch, la portada de todas las revistas de management y una cultura convencida de su propia inmortalidad.

Seis años después, en 2024, otra empresa legendaria recibió su propio susurro: Intel —el inventor del microprocesador, la compañía cuyo nombre estuvo pegado durante tres décadas a cada computador del mundo— reportó una pérdida anual de 19.000 millones de dólares, la primera desde 1986. 50.000 millones de deuda. Un CEO despedido en diciembre. Una acción que tocó los 19,60 dólares: el precio de un funeral, no de un futuro.

18 meses después, esa misma acción superó los 140 dólares —casi un 490 % desde el fondo—, con el Gobierno de Estados Unidos como su tercer mayor accionista, Nvidia y SoftBank en su capital, su proceso 18A fabricando en volumen en Arizona y un apretón de manos con Elon Musk para construir la fábrica de chips más ambiciosa jamás concebida.

De zombi a rockstar en cinco trimestres. Pero esta no es una historia de suerte. Es una historia sobre cómo el obstáculo —la humillación pública, el colapso, el funeral anticipado— resultó ser el camino. Y ya la habíamos visto antes, protagonizada por GE.

El ego es el enemigo (o cómo mueren los imperios)

Antes de la resurrección viene siempre la misma enfermedad y no aparece en los estados financieros: la negación.

En GE, la ingeniería financiera de GE Capital maquilló durante una década la decadencia del núcleo industrial. En Intel, la enfermedad fue cultural: una burocracia que premiaba a los gerentes por reportar buenas noticias mientras TSMC se quedaba en silencio con la corona de la fabricación y la ola de la inteligencia artificial rompía en otra playa. Una organización que olvida más rápido de lo que aprende, con un gráfico bursátil que todavía parece respetable.

Esa es la fase que mata. No el colapso —el colapso es tarde—, sino los 10 años anteriores en los que todos adentro sabían y nadie quiso decirlo.

Todo renacimiento industrial recorre después el mismo guion de seis fases: gloria, negación, colapso simbólico, el outsider, la cirugía y el renacimiento. GE lo recorrió en 25 años. Intel lo está comprimiendo en cinco. La diferencia entre ambos no está en el guion. Está en la época en que se filma la película.

La humildad como estrategia

Aquí es donde la historia se vuelve un tratado de carácter, que es donde siempre terminan las buenas historias de inversión.

En octubre de 2018, GE hizo algo impensable: contrató por primera vez en 126 años a un CEO de afuera. Larry Culp venía de Danaher con un sistema operativo basado en tres palabras que Welch jamás habría puesto en una diapositiva: humildad, transparencia, foco. Recortó el dividendo a un centavo. Vendió el negocio de biofarma por 21.000 millones. Redujo más de 100.000 millones de deuda. Sin discursos épicos: kaizen, caja y verdad.

En marzo de 2025, Intel contrató a su propio outsider: Lip-Bu Tan, el ingeniero e inversionista que ya había reconstruido Cadence. Su primer edicto cultural cabe en dos frases y vale más que cualquier plan estratégico: “Si me cuentas las malas noticias, el problema es nuestro. Si no me las cuentas, el problema es tuyo”.

Léalo dos veces. Es Marco Aurelio con presupuesto de capex. La transparencia radical, no como virtud decorativa, sino como sistema de detección temprana: la única vacuna conocida contra la fase II.

Y luego Tan operó: capas de gestión reducidas a la mitad, 34 % de la plantilla global fuera, Altera vendida por $ 8.750 millones de dólares. Todo sacrificado ante un solo altar: la ingeniería y la fabricación.

Fisión contra fusión

Hasta aquí, los dos guiones son casi idénticos. En la fase final, divergen —y esa divergencia es toda la tesis.

La jugada maestra de Culp fue la fisión: partió GE en tres empresas enfocadas —HealthCare en 2023, Vernova en 2024, Aerospace como remanente— y dejó que cada pieza cotizara con su propio múltiplo. El descuento de conglomerado se convirtió en prima de especialización.

La jugada de Tan es la contraria: la fusión. En lugar de partir Intel, la está fundiendo con el Estado americano y con el complejo industrial de Musk. El Gobierno de EE. UU. convirtió los apoyos de la era CHIPS en una participación accionaria cercana al 10 % —unos 11.000 millones de dólares—. Nvidia y SoftBank inyectaron capital. Google firmó un acuerdo multianual. Y, en abril, Intel se sumó como socio de fundición a Terafab: el proyecto de Musk con Tesla, SpaceX y xAI para producir un terawatt de cómputo al año —cerca del 70 % de toda la producción global actual de TSMC— desde un solo complejo en Texas, con fábricas dedicadas a los chips de Optimus, los robotaxis y los centros de datos orbitales, y con un detalle que casi nadie leyó bien: SpaceX construirá sus propias plantas de energía para alimentarlo.

¿Por qué la diferencia entre fisión y fusión? Porque Culp operó en el mundo del capital privado, donde el trabajo de un CEO de rescate es reparar un balance. Tan opera en la era del capitalismo soberano, donde una fábrica de vanguardia no es una unidad de negocio: es, en sus propias palabras, “uno de los tesoros nacionales clave”. Culp reparó un balance. Tan está reparando un balance, un proceso de 1,8 nanómetros y la soberanía tecnológica de Estados Unidos, todo al mismo tiempo. Por eso el mercado le pagó en 16 meses lo que a GE le costó cinco años.

La piedra que desecharon los constructores

Ahora, el giro que convierte esta crónica corporativa en una lección de mercados.

Cuando GE Vernova salió a Bolsa en abril de 2024, era la hija despreciada de la partición: el negocio de turbinas de gas y equipos de red que el consenso daba por muerto a manos de la transición energética. Cotizó a unos 115 dólares.

Después el mercado hizo la tarea. Construir centros de datos de inteligencia artificial no es, en el fondo, un problema de software ni siquiera de chips: es un problema de energía. Y aquí conviene enunciar el principio con precisión de analista, porque hace todo el trabajo de esta tesis:

El capital se mueve a la velocidad de un comunicado de prensa; la infraestructura energética, a la velocidad del concreto. Un hyperscaler puede comprometer 50.000 millones en una llamada de resultados. Una turbina tarda años en fabricarse y ninguna cantidad de dinero comprime ese plazo. Cuando dos relojes divergen con esa violencia, el reloj lento es el dueño del ciclo.

El mecanismo es una fila. Cuando la demanda llega más rápido de lo que la capacidad física puede responder, no se puja por el producto —no hay producto—: se puja por el puesto en la fila. Los clientes de Vernova están firmando reservas de turbinas con entregas hasta 2031; la dirección espera vender más de la mitad de los cupos de producción de 2031 antes de que termine este año. La fila para comprar las máquinas que fabrican electricidad ya mide cinco años.

La evidencia es el marcador: de $ 115 dólares en la separación, GEV cruzó los $ 1.000 en 2026 y tocó un máximo cercano a $ 1.175 en junio. Ocho veces su valor en 26 meses. Una empresa de $ 264.000 millones de dólares construida con la pieza de GE que nadie quería. La piedra que desecharon los constructores terminó siendo la piedra angular del ciclo.

A esto lo llamo la Ley del Cuello de Botella Migratorio: la escasez de cada ola se convierte en el mercado alcista de la siguiente. Cuando escasearon los modelos, el capital inundó la IA. Cuando escasearon los chips, inundó el cómputo —así fue como un fabricante de chips se convirtió en la empresa más valiosa del mundo. La escasez ahora está migrando hacia abajo, hasta la capa final: el electrón.

La silla vacía

Y la ley hace una predicción verificable. Mire la cima del mercado: 11 empresas listadas en EE. UU. valen un billón de dólares o más —Nvidia (4,86), Apple (4,54), Alphabet (4,36), Microsoft (3,45), Amazon (2,92), TSMC (2,10), Broadcom (1,85), Meta (1,43), Tesla (1,23), Berkshire (1,10) y Eli Lilly (1,03), todo en billones de dólares americanos.

Léala como un físico y no como un analista: chips, chips, chips, nubes, nubes, publicidad, modelos, robots por venir, un holding y una molécula para bajar de peso. Todas las tecnológicas de la lista son consumidoras voraces de electricidad —juntas están contratando gigavatios a la escala de electrificar un país mediano. Y, sin embargo, no hay en la lista una sola empresa que fabrique electrones. El club consume teravatios-hora; no contiene a nadie que los produzca.

Eso no es una característica permanente del mercado. Es un rezago. El club del billón es un mapa de lo que el capital creyó que era el cuello de botella: primero el software, después los chips. Cuando escaseó el cómputo, el club sentó a un fabricante de chips en la cabecera. Si la restricción de verdad migró a la energía, el club tendrá que sentar tarde o temprano a una empresa eléctrica. La silla está vacía porque la repreciación no ha terminado.

Dos candidatas convergen hacia esa silla desde direcciones opuestas. Vernova, desde la oferta: con $ 264.000 millones necesita multiplicarse por cuatro para entrar —agresivo, hasta que uno recuerda que acaba de multiplicarse por ocho en 26 meses y que su cartera de pedidos está vendida con media década de anticipación. Intel, desde el silicio: con unos $ 508.000 millones —la vigésima sexta empresa más valiosa del mundo— necesita apenas duplicarse. Su referente ya está dentro del club: TSMC, con $ 2,1 billones, cuatro veces su tamaño, por hacer el trabajo que Intel quiere recuperar.

El club del billón hoy le pone precio al apetito. Todavía no le ha puesto precio a la cocina.

Premeditatio malorum: cómo muere esta tesis

Séneca recomendaba ensayar la desgracia por adelantado: imaginar el naufragio antes de zarpar. Hagámoslo, porque toda tesis seductora merece su ensayo de naufragio —y este empieza por las imágenes.

Los renders de Terafab son majestuosos: una estructura que parece más una nave nodriza que una fábrica, arquitectura diseñada para ser vista, el dique de Hoover de la era de la IA. Pero las civilizaciones se anuncian en renders antes de probarse en yields, y la comparación con Hoover corta en ambos sentidos: por cada dique construido hay un cementerio de arquitectura monumental que nunca salió del plano. Hoy los renders existen y los yields no. El primer silicio de Terafab llegaría hacia 2028, condicionado a que los procesos 18A y 14A alcancen rendimientos competitivos —e Intel todavía va detrás de TSMC. Su división de fundición sigue quemando unos $ 2.500 millones de dólares operativos por trimestre. Ningún cliente externo mayor está formalizado; Apple y Tesla siguen en conversaciones preliminares.

El segundo naufragio está en el precio. A unos $ 100 dólares por acción —tras corregir desde el máximo de $ 140,94—, Intel cotiza cerca de 118 veces sus utilidades esperadas. Y la advertencia de Bernstein aplica a todo el complejo: el verdadero riesgo no es que Musk fabrique su propia memoria, sino el exceso de capacidad cuando todas estas fábricas entren en línea hacia 2028-2029. La historia de los semiconductores es un cementerio de inversionistas que confundieron un anuncio de capex con un flujo de caja.

Y el tercer naufragio es el de la propia ley: el cuello de botella migratorio juega en su contra si usted llega cuando la migración ya está en el precio. Vernova a ocho veces no es la misma entrada que Vernova en la separación. Acertar hacia dónde va la escasez y llegar lo bastante temprano son dos habilidades distintas —y el mercado solo paga la segunda.

El marco honesto: el mercado ya pagó la resurrección. Lo que no ha pagado —y no puede pagar hasta que los yields existan— es el imperio.

La pregunta que se lleva a casa

GE resucitó porque el mundo volvió a necesitar turbinas —y su hija despreciada se multiplicó por ocho precisamente porque la era de la IA resultó funcionar con electrones antes que con tokens. Intel resucita porque el mundo —el Estado americano, Nvidia, Google y Musk— no puede permitirse que muera. Esa es la diferencia entre un turnaround y una tesis de soberanía: el primero puede fracasar en silencio, en la contabilidad; la segunda fracasa con estruendo, en la geopolítica.

Pero la herramienta que usted debería llevarse de este ensayo es más grande que Intel, y funciona en cualquier mercado y en cualquier época: ¿qué consume la cima del mercado que todavía no contiene? En 2000, las empresas más valiosas consumían software y no contenían casi ninguno. En 2015 consumían chips y contenían un solo fabricante. Hoy, once empresas del billón consumen gigavatios y contienen cero productores de electrones.

La silla vacía nunca permanece vacía mucho tiempo. Encontrarla antes que el mercado —ese es todo el juego.

Hacia donde migra la escasez, el capital la sigue. Donde el capital ya llegó, tenga cuidado.