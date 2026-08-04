El apalancamiento acaba con el talento

Esta semana, los mercados escribieron un guion que ni Netflix se atrevería a producir. En Corea del Sur, donde la bolsa se duplicó en seis meses gracias a la fiebre de la inteligencia artificial, 1,2 millones de cuentas apalancadas —una por cada 30 adultos— recibieron llamadas de margen y unas 360.000 fueron liquidadas forzosamente. La mayoría de los afectados tiene entre 20 y 30 años. Hubo quienes hipotecaron su casa para apostar a los futuros de Samsung.

Y en Nueva York cayó el protagonista estelar: Leopold Aschenbrenner, el niño genio de 24 años, exinvestigador de OpenAI, cuyo ensayo sobre la superinteligencia se volvió la biblia de Silicon Valley. Montó un fondo respaldado por la aristocracia tecnológica, rentó más del 400 % en un año apostando a los cuellos de botella de la inteligencia artificial, y llegó a manejar 45 mil millones de dólares. Su tesis era correcta. Su error fue apalancarse cuatro veces sobre ella. Cuando los semiconductores corrigieron el 30 % en dos semanas, sus acreedores tocaron la puerta y el gigante Citadel se quedó con todo su portafolio en una sola operación. Al día siguiente, el mercado rebotó. Pero él ya estaba fuera del juego.

La ironía es exquisita: dos años atrás, Ken Griffin, fundador de Citadel, explicó cuándo despide a un gestor de inversiones: cuando tiene un portafolio extremadamente concentrado y no puede demostrar una ventaja competitiva clara. Y remató: “Hay gente que, incluso con información completa, es incapaz de contenerse”. Leopold tenía toda la información del mundo —literalmente escribió el libro— y no pudo contenerse. El hombre que describió el naufragio terminó comprando los restos del barco.

La lección es tan vieja como Grecia. Leopold es Ícaro: alas brillantes, vuelo espectacular, todos mirando hacia arriba. El problema de Ícaro nunca fue la altura; fue el material de las alas. La cera y el apalancamiento se comportan igual cerca del sol. Un retorno espectacular construido sobre deuda no demuestra talento: demuestra que el sol todavía no ha salido. El apalancamiento no discrimina por coeficiente intelectual: liquidó por igual al mejor graduado de Columbia y al joven coreano que puso sus ahorros con un margen del 500 %.

¿Y por qué debería importarle esto a Colombia? Porque la serie no ha terminado, y el próximo episodio se filma aquí.

El peso colombiano es la moneda más valorizada del mundo: cerca del 25 % frente al dólar en un año, casi el triple que sus pares. Suena a premio. Es una advertencia. Detrás de esa valorización no hay un milagro económico, sino un flujo concentrado: PIMCO, el gigante de los bonos, aumentó su posición en TES en unos 12.000 millones de dólares, con lo que concentró el 86 % del crecimiento de la inversión extranjera en deuda pública, atraído por tasas del 13 % y financiación barata en monedas como el yen. Cuando una moneda se aprecia casi el triple que sus pares, la explicación no está en los fundamentos: está en el flujo que solo ella recibió.

El problema es la puerta de salida. La liquidez del peso es pequeña, y un jugador dominante en un mercado angosto no puede salir sin derrumbar el precio. Un diferencial de tasas visible en cualquier pantalla no es una ventaja competitiva: es una condición. Y las condiciones, a diferencia de las ventajas, se evaporan sin avisar.

Los bancos centrales ya lo intuyen. El jueves, Japón ejecutó la intervención cambiaria más grande de su historia para defender el yen —la moneda con la que se financian estas apuestas—. El viernes, el Banco de la República anunció compras de reservas por hasta 4.000 millones de dólares para frenar la fortaleza del peso. El mismo día, en las dos puntas del mismo negocio, dos bancos centrales empujando en direcciones opuestas contra el mismo flujo de capital. Cuando eso ocurre, el mensaje es uno: la apuesta llegó al tamaño en que los soberanos se incomodan.

Colombia no controla cuándo entra ese capital ni cuándo saldrá. Lo único que controla es no confundir la marea con el talento propio. Porque, como aprendimos esta semana, cuando todos están apalancados del mismo lado, no se necesita un huracán.

Basta un empujoncito.