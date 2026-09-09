Rockstars y zombies: cómo invertir en medio de una revolución

Esta semana quiero hablarte del error más caro que puede cometer un inversionista durante una revolución tecnológica.

No es comprar la empresa equivocada.

Es comprar una buena empresa en el lado equivocado de la historia.

Las revoluciones no destruyen empresas. Cambian las reglas.

Hay algo que se repite en todas las grandes revoluciones tecnológicas.

La tecnología cambia, pero el patrón humano no.

Primero aparece una innovación. Después cambian los incentivos. Luego el comportamiento de las personas. Después las empresas. Y finalmente, la estructura completa de la economía.

Schumpeter lo llamó destrucción creativa.

Pero hay una forma más simple de verlo: una economía es un sistema. Y una tecnología suficientemente poderosa no agrega una pieza al sistema. Cambia las reglas con las que las piezas interactúan.

La máquina de vapor no fue una máquina mejor. Cambió dónde podían producirse las cosas.

El ferrocarril no fue transporte más rápido. Cambió la geografía económica.

La electricidad no fue una nueva energía. Cambió la fábrica.

Internet no fue comunicación. Cambió la distribución.

Y la inteligencia artificial no será una herramienta de productividad. Cambiará quién puede hacer qué, a qué costo y a qué velocidad.

El problema: los sistemas no cambian de manera lineal

Durante años parece que no pasa nada.

La nueva tecnología mejora, pero el sistema antiguo sigue funcionando.

Mientras tanto, en silencio, las pequeñas ventajas se acumulan:

Más usuarios → más datos → mejores productos → más usuarios → más capital → más infraestructura → más adopción.

Un feedback loop.

Y un día el sistema cambia de estado. Lo que ayer parecía imposible empieza a parecer inevitable.

Eso es una bifurcación.

Los inversionistas queremos linealidad: 10 % más tecnología, 10 % más ganancias. Pero los sistemas complejos no funcionan así. Pequeños cambios producen consecuencias enormes. Grandes inversiones producen nada. Unos pocos outliers capturan casi todo el valor.

Por eso la parte más peligrosa de una revolución no es la destrucción.

Es la lentitud de la destrucción.

Una empresa puede seguir siendo rentable, pagar dividendos y mostrar un balance sólido durante años, mientras su posición dentro del sistema se deteriora sin ruido.

Schumpeter lo llamó destrucción creativa.

Yo prefiero llamarlo de una manera más sencilla:

Rockstars y zombies.

Los Rockstars capturan el nuevo sistema. Los zombies sobreviven dentro del viejo.

Y la trampa está en que, durante bastante tiempo, ambos parecen buenas inversiones.

Apple vs. BlackBerry: una diferencia de arquitectura

Cuando apareció el iPhone, BlackBerry no era una mala compañía. Tenía clientes, marca, tecnología y una posición dominante.

El problema era más profundo: el sistema estaba cambiando.

BlackBerry veía el teléfono como una herramienta de comunicación empresarial. Apple lo veía como la interfaz del consumidor con el mundo digital.

No era una diferencia incremental. Era una diferencia de arquitectura.

BlackBerry mejoraba su producto. Apple cambiaba el sistema.

El inversionista que mira solo los números decía: “BlackBerry es más barata.”

El inversionista que mira el sistema preguntaba: “¿Quién está acumulando los feedback loops del nuevo mundo?”

Apple tenía hardware → usuarios → desarrolladores → aplicaciones → más usuarios. Su ventaja se reforzaba sola.

Apple era Rockstar. BlackBerry era Zombie.

No porque BlackBerry fuera mala. Sino porque estaba en el lado equivocado de la bifurcación.

Amazon: cuando el P/E mira la fotografía equivocada

Durante años, Amazon parecía absurda. Margen bajo, ganancias pequeñas, valoración alta.

El inversionista tradicional miraba el P/E y concluía: demasiado cara.

Pero el P/E miraba la fotografía equivocada.

Amazon estaba construyendo la infraestructura de otro sistema: más consumidores → más volumen → más logística → mejores costos → más consumidores.

Y luego, esa infraestructura se convirtió en AWS.

La revolución estaba creando capas de valor que el sistema anterior ni siquiera podía imaginar.

Mientras tanto, el retail tradicional tenía tiendas, ubicaciones, marcas, cash flow, dividendos. Activos excelentes bajo reglas que estaban muriendo.

El caso más sutil: cuando lo barato es una trampa

Un centro comercial puede seguir lleno. Puede producir cash flow. Puede pagar un dividendo atractivo.

El mercado puede decirte: “Este activo vale $ 100 y puedes comprarlo por $ 60.”

Pero la pregunta correcta no es cuánto vale hoy.

Es: ¿qué papel juega este activo en el sistema económico de dentro de 10 o 20 años?

Un Zombie puede tener diez años de vida. Puede incluso ser buena inversión durante parte de ese tiempo.

Pero si su capacidad de generar valor depende de que el sistema vuelva al pasado, no estás comprando valor.

Estás comprando tiempo.

Y eso es muy diferente.

Porque un zombie no es una empresa quebrada. Puede ser rentable, bien gestionada, con dividendos y deuda manejable, y estructuralmente muerta.

Una empresa mala puede ser barata.

Un zombie solo parece barato. Hasta que el mercado descubre que era depreciación secular disfrazada de descuento.

El framework

Rockstar: el sistema trabaja para ella.

Más escala → más ventaja. Más usuarios → mejor producto. Más capital → más infraestructura. Su crecimiento compra ventajas nuevas.

Zombie: el sistema trabaja contra ella.

Sus activos fueron valiosos bajo las reglas antiguas. Necesita cada vez más capital para defender una posición que antes obtenía casi gratis.

Esta distinción importa más que growth vs. value.

Una Rockstar puede parecer carísima. Un zombie puede parecer regalado.

El precio correcto depende de qué sistema está creciendo alrededor de la empresa.

La psicología: por qué preferimos a los zombies

El cerebro del inversionista prefiere lo conocido.

Una compañía con 30 años de historia, balance sólido, dividendo, valoración baja. Reconfortante.

Lo nuevo es incómodo. No tiene historia. No sabemos quién ganará. La valoración parece absurda. Los datos históricos no sirven.

Y precisamente por eso las revoluciones producen oportunidades.

La incertidumbre es el precio de entrada de la asimetría.

Cuando todo está claro, el precio ya lo sabe.

Por eso diversificar no es suficiente

Puedes construir un portafolio perfectamente diversificado de zombies.

Veinte empresas. Ninguna quebrará mañana. Cobrarás dividendos. Dormirás tranquilo.

Y aun así puedes perder frente a cinco rockstars.

Porque si el valor de la revolución termina concentrándose en cinco compañías, habrás diversificado perfectamente la oportunidad.

La diversificación protege contra la ignorancia. No reemplaza el discernimiento.

La diversificación responde: ¿qué pasa si me equivoco?

La asimetría responde: ¿qué pasa si tengo razón?

Son preguntas diferentes. Y un gran inversionista necesita ambas.

Las preguntas que valen fortunas son estas:

¿Dónde puedo equivocarme y perder poco?

¿Dónde puedo tener razón y ganar muchísimo?

¿Dónde el mercado todavía está valorando el sistema nuevo con las reglas del viejo?

La propiedad secreta del largo plazo

El largo plazo no solo permite que una inversión se componga.

Permite que el sistema revele su estructura.

Al principio nadie sabe quién ganará. Después aparecen señales: una tecnología gana distribución, emergen los efectos de red, los márgenes se desplazan, los competidores abandonan mercados.

El sistema te va diciendo quién está acumulando poder.

El inversionista paciente no necesita adivinar todo desde el principio. Puede esperar a que emerja el patrón.

Pero paciencia no es pasividad.

Paciencia es tener suficiente estabilidad psicológica para observar, actualizar y cambiar de opinión cuando cambia la evidencia.

Y cuando finalmente aparece la asimetría: el coraje de concentrarse.

La lección de Schumpeter

Cada revolución redistribuye el poder. Capital, talento, datos, clientes, márgenes: todo empieza a desplazarse.

La mayoría de las personas reconoce la bifurcación después.

El inversionista intenta reconocerla mientras está ocurriendo.

El verdadero desafío no es predecir el futuro. Es detectar cuándo las reglas del presente están dejando de funcionar.

Porque las grandes fortunas no vienen de comprar empresas excelentes.

Vienen de comprar empresas excelentes en el lado correcto de una bifurcación.

No toda empresa que sobrevive está viva.

No toda empresa cara está sobrevalorada.

No toda empresa barata tiene margen de seguridad.

A veces la diferencia entre una rockstar y un zombie no está en el balance.

Está en la dirección de la historia.

Diversificar te ayuda a sobrevivir a la incertidumbre.

La paciencia te permite ver emerger el nuevo sistema.

Pero la asimetría es la que convierte una revolución en una fortuna.

Nos vemos la próxima semana.