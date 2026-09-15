Lo más peligroso que puede pasar con la inteligencia artificial no es una escena de película: es un acuerdo silencioso.

Los sistemas ya hacen muy bien el trabajo duro y claro: pliegan proteínas, escriben programas, planean. A veces atacan objetivos que nadie les pidió tocar. Empiezan a parecer más que humanos. Y entonces el cuento se vuelve simple: la gente común no puede manejar esto. Es demasiado filoso, demasiado rápido, demasiado fácil de usar mal. Que las llaves las guarden unos pocos adultos responsables. Empresas serias. Laboratorios prudentes. Estados fuertes.

Ese acuerdo se venderá como seguridad. También es una transferencia de poder.

Todo empieza con un error más pequeño: hablamos como si la inteligencia fuera solo velocidad.

La inteligencia tiene tres partes. La razón resuelve problemas que ya tienen forma: las reglas están dadas y la respuesta se puede verificar. Ajedrez, exámenes, buena parte de la ciencia. Ahí la máquina ya nos supera y por eso parece un dios. No lo es: es muy fuerte en problemas cerrados. La conexión hace mapas: ve que A pertenece con B, le pone nombre a lo que no estaba en el archivo. Sin mapa, la razón es un motor potente en un cuarto cerrado. Y la curiosidad es la parte que olvidamos: la que abre una pregunta antes de que alguien escriba la tarea, la que dice: “¿Y si...?”, cuando todo parece en orden.

La razón sin mapa es fuerza. Un mapa sin curiosidad es un museo. La curiosidad sin razón es apenas un sentimiento. Las tres juntas convierten la incertidumbre en sentido.

Los sistemas de hoy parecen divinos porque tienen razón de sobra y conectan patrones a una escala que ninguna cabeza humana aguanta. Lo que no tienen es la necesidad humana de saber. No amanecen inquietos. Esa brecha explica por qué un minuto parecen herramientas y, al siguiente, un nuevo tipo de poder.

Cada vez que cambian los insumos de la producción, cambia el poder. El nómada vivía de moverse. La agricultura hizo escasa la tierra y levantó señores y Estados. La fábrica puso en el centro las máquinas, el carbón y el capital. El computador dejó crecer empresas gigantes sin dueño del suelo que pisan sus usuarios. La inteligencia artificial es el siguiente cambio y su cadena de producción se puede escribir en una línea:

Preguntas → Tokens. Robots. Mapas. → Poder.

Todo empieza con una pregunta que nadie asignó: ahí nace cada frontera nueva y es lo primero que un guardián aprende a racionar. La pregunta pasa por tres medios. Los tokens: el derecho a usar un modelo, a preguntar y actuar a escala; si otro limita tus tokens, limita hasta dónde puedes asombrarte. Los robots: la inteligencia que toca el mundo, que carga, falla, se recalienta y vuelve a intentar; un chatbot es una voz, un robot es trabajo que puede ir a mirar. Y los mapas: las etiquetas que dicen qué existe, qué conecta con qué y qué cuenta como buena respuesta; quien dibuja el mapa decide sobre qué pueden sentir curiosidad los demás.

Y la cadena termina en poder, en sus dos formas: la energía —plantas, redes, chips, refrigeración; sin electricidad no hay búsqueda— y el poder político, que sale por el otro extremo y regresa a decidir quién puede pararse al inicio de la cadena a preguntar.

Hoy tres dueños pelean por esa cadena. Unas pocas empresas, que tienen los modelos, los chips y los contratos de energía, y que tras los últimos incidentes con enjambres de agentes autónomos piden —con razones serias— más controles y más despacio. Los Estados autoritarios, donde la inteligencia artificial no es un producto, sino un órgano: vigila, clasifica, escribe la versión oficial; el mapa no es herramienta de investigación, sino la imagen aprobada de la realidad. Y el desorden abierto: modelos locales, pesos compartidos, muchos mapas. Ese camino puede poner herramientas filosas en malas manos. También es el único que no convierte a la mayoría en usuarios de las preguntas de otro.

Marco Aurelio, que gobernó un imperio, se advertía a sí mismo en sus Meditaciones: cuidado con dejarte teñir por el cargo. El poder pinta. Un jefe de laboratorio puede teñirse de escala; un presidente, de miedo. El guardián amable —corporativo o estatal— no es un monstruo en un palacio: es una persona decente que empieza a creer que solo ella puede sostener el tinte sin mancharse.

Para América Latina la pregunta no es abstracta. No somos dueños de los laboratorios ni de las fábricas de chips. Si los tokens se vuelven una suscripción o una ración, si los robots viven en tres empresas y dos ministerios, si la escuela se convierte en sala de espera mientras el modelo hace la parte difícil, quedaremos alquilando las preguntas de otros. Nuestra ventaja posible no está en competir por la razón —esa carrera ya tiene dueños—, sino en cultivar lo que la máquina no tiene: gente que amanece inquieta.

Frenar una carrera imprudente puede ser sabio. Pero si el argumento es “esto es demasiado peligroso para el público”, el final es el mismo en una sala de juntas que en un ministerio: unos pocos guardan la cadena y los demás recibimos protección en vez de voz.

Así muere la curiosidad pública. No siempre por una prohibición. A veces por una regla amable.