Patria Milagro: resurrección, sentido y esperanza en la nueva Colombia

El cambio de rumbo en Colombia no es solamente un fenómeno electoral o institucional. Puede ser también leído como un acto de resurrección existencial: un pueblo que, después de atravesar periodos de miedo, impotencia, frustración y vacío, comienza a recuperar la confianza en la democracia, la justicia, el orden y la espiritualidad.

Existe, en el corazón de muchos colombianos, una profunda búsqueda de sentido y de propósito común por encima del caos. Porque cuando una sociedad es capaz de recuperar su dimensión ética y espiritual, puede levantarse de sus heridas y transitar, con valor, del vacío hacia la esperanza. En ese proceso, el sufrimiento colectivo puede transformarse en resiliencia.

Estamos ante un despertar del espíritu colectivo de un pueblo que, aun agotado y golpeado por décadas de violencia, sigue levantándose para decirle sí a la vida, a pesar de todo.

Las naciones, al igual que los seres humanos, atraviesan noches oscuras del alma: periodos en los que el escepticismo, el miedo y la pérdida de confianza en las instituciones erosionan la esperanza. Son momentos en los que una sociedad puede llegar a preguntarse si todavía existe un horizonte hacia el cual caminar.

Sin embargo, la reciente toma de posesión del presidente Abelardo De La Espriella ha encendido, para muchos colombianos, un faro de renovación que trasciende la política. Más allá de las reformas, los discursos y las promesas de orden, comienza a percibirse un fenómeno que la psicología existencial puede interpretar como un rescate colectivo de la esperanza, una auténtica resurrección del sentido patrio.

La dimensión espiritual de la democracia

La dimensión espiritual constituye una de las expresiones más elevadas de la condición humana. Es aquella que nos permite tomar distancia del dolor, trascender las circunstancias y elegir una actitud frente a la adversidad.

Desde esta perspectiva, la democracia no es únicamente un sistema de gobierno. También es una expresión de la dignidad humana: la posibilidad de elegir, de participar, de asumir responsabilidades y de construir colectivamente un proyecto de futuro.

La investidura presidencial, marcada por símbolos de fe y espiritualidad, reflejó esa necesidad profundamente humana de encontrar un significado que trascienda las circunstancias inmediatas. No fue solamente un acto institucional; para muchos pudo representar una liturgia cívica, un momento en el que la sociedad buscó elevarse por encima de la polarización y volver a conectar con un propósito superior.

Y recuperar la dignidad de las instituciones significa también recordar que el poder político debe estar al servicio de la persona, de la justicia y del bien común.

Resucitar la confianza

Resucitar la fe en las instituciones, recuperar una ética del comportamiento y restablecer el orden y la seguridad como pilares de convivencia significa devolverle al ciudadano una estabilidad indispensable para reconstruir su proyecto de vida.

La seguridad no es un lujo ni una simple cifra estadística. Es una condición necesaria para que una persona pueda estudiar, trabajar, formar una familia, emprender y mirar hacia el futuro sin vivir permanentemente bajo la amenaza del miedo.

El Estado de derecho constituye, precisamente, ese suelo firme sobre el cual una sociedad puede volver a edificar sus sueños.

Cuando los ciudadanos recuperan la confianza en sus instituciones y en quienes tienen legítimamente la responsabilidad de protegerlos, el miedo —que paraliza y puede vaciar de sentido la vida cotidiana— comienza a ser reemplazado por la posibilidad de imaginar un futuro distinto.

La seguridad, entonces, no debe entenderse como contraria a la libertad. Por el contrario: sin seguridad, la libertad se vuelve frágil; sin libertad, la seguridad pierde su sentido.

Ambas necesitan caminar juntas bajo el imperio de la ley.

El “para qué” de Colombia

La esperanza no nace de la ausencia de dificultades. Nace de encontrar un “para qué” capaz de darles significado a las dificultades que debemos atravesar.

Como enseñó Viktor Frankl, el ser humano puede soportar circunstancias extraordinariamente difíciles cuando encuentra un sentido que trasciende el sufrimiento inmediato.

Quizás ahí se encuentre una de las claves de este momento colombiano.

Colombia necesita volver a preguntarse cuál es su “para qué”. ¿Qué país queremos construir? ¿Qué valores estamos dispuestos a defender? ¿Qué estamos dispuestos a dejarles a las próximas generaciones?

Libertad, justicia, orden, convivencia y respeto por la dignidad humana pueden constituir parte de esa respuesta.

La ola de esperanza y optimismo que muchos colombianos sienten no debería confundirse con la ingenuidad de creer que los problemas han desaparecido. Una nación no sana simplemente porque cambia de gobierno. Sana cuando sus ciudadanos recuperan la capacidad de creer, de participar, de asumir responsabilidades y de construir.

La verdadera transformación comienza allí.

Renacer de las cenizas

El contraste entre la solemnidad de los símbolos militares y la calidez de los símbolos espirituales durante una investidura presidencial puede representar, en sí mismo, una poderosa metáfora: la necesidad de equilibrar la autoridad del Estado con la dimensión más profunda del ser humano.

Porque detrás de cada ciudadano hay una historia, una herida, una familia, un sueño y una necesidad de trascendencia.

Colombia ha vivido demasiado tiempo entre la violencia, la polarización, la incertidumbre y la pérdida de confianza. Muchos colombianos han experimentado ese vacío existencial que aparece cuando la realidad deja de ofrecer un horizonte de propósito. Otros han decidido marcharse, buscando en otras tierras la tranquilidad y las oportunidades que no encontraron en la propia.

Pero quizá la verdadera Patria Milagro no sea únicamente la construcción de una nación más segura, próspera y ordenada.

Quizá el verdadero milagro sea algo más profundo: que el colombiano vuelva a creer en Colombia.

Que quien se fue pueda algún día querer regresar.

Que quien perdió la esperanza vuelva a encontrar un motivo para quedarse.

Que nuestros jóvenes puedan imaginar su futuro dentro de su propia tierra.

Que la libertad deje de ser una palabra abstracta y se convierta en una experiencia cotidiana.

Y que la justicia, el orden y la convivencia no sean solamente promesas políticas, sino principios que orienten la vida de una sociedad.

La verdadera resurrección ocurre, entonces, en el corazón del colombiano común: en aquel que vuelve a creer que su país puede levantarse de las cenizas, como el ave fénix, y convertirse nuevamente en una patria soberana, libre, justa y unida.

Una Patria Milagro no es una nación sin problemas.

Es una nación que, a pesar de sus heridas, decide volver a creer en su futuro.

Y quizá ese sea el primer paso de toda verdadera resurrección.