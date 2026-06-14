No hay que aguantar más

Normalizamos cosas. Eso me dijo mi amigo Luis cuando me senté a hablarle de su renuncia. En ese momento no entendí por qué con este nivel de desesperación un día simplemente se cansó y se fue. Nadie esperaba que renunciara porque sus resultados eran normalmente buenos y se veía aparentemente feliz.

Recordé entonces cuántos amigos que se divorcian publican hasta último segundo sus familias perfectas y dejan a todos con la cara sorprendida y la frase habitual: pero qué pasó.

Cuando escribí mi libro hace unos años hice entrevistas en profundidad en varios países con perfiles bien distintos y recordé eso cuando vi a Luis irse tranquilo. En América Latina hemos convertido el ‘aguante’ en una especie de medalla moral. Aguantar el jefe que maltrata. Aguantar el sueldo que no alcanza. Aguantar el transporte que no funciona, la inseguridad que asusta, la burocracia que desespera. El gobierno irracional. Aguantar la vida como si fuera una prueba de resistencia y no un espacio para ser feliz.

Lo curioso es que lo decimos con orgullo. “‘Aquí tocó aguantar’; ‘Así nos tocó vivir’; “Es lo que hay”. Como si la resignación fuera una virtud y no una señal de agotamiento colectivo.

Luis fue muy valiente. Creo que también porque su papá le dijo que lo respaldaba y él no se sintió solo. Pero al ver esta situación me pregunté ¿cuándo empezamos a confundir resiliencia con resignación? ¿En qué momento sobrevivir se volvió sinónimo de éxito?

La cultura del aguante tiene raíces profundas, por un lado la desigualdad histórica, la precariedad que se normaliza, la idea heredada de que el sacrificio es noble. Nos enseñaron que quien se queja es débil, quien exige es conflictivo y quien descansa es perezoso. Así, el aguante se volvió una forma de obediencia emocional. Es mejor callar, seguir, no incomodar.

Igual veo que las nuevas generaciones no tienen este nivel de aguante extremo que nos enseñaron años atrás. No quiero juzgar, pero me gusta la moderación, tampoco se puede no aguantar nada.

Pero hoy hablamos de un aguante que no debe ser. No de ser débiles y flojos. Y es que el problema es que el aguante tiene un costo. Un costo emocional, físico y social. Nos vuelve cínicos, desconectados, cansados. Nos acostumbra a lo inaceptable. Nos hace creer que pedir mejores condiciones es un lujo y no un derecho. Y, peor aún, nos convence de que la culpa es nuestra por no “ser lo suficientemente fuertes”.

Mientras tanto, los sistemas —laborales, políticos, económicos— se benefician de ciudadanos que aguantan. Porque quien aguanta no reclama. Quien aguanta no se organiza. Quien aguanta no transforma.

Pero algo está cambiando. Cada vez más personas están diciendo ‘no más’. No más maltrato, no más vidas aburridas sin propósito. No más violencia normalizada. No más el éxito disfrazado de felicidad. No más el trabajo que no me gusta. No más romantizar la supervivencia.

Tal vez el verdadero acto revolucionario no sea resistir. Dejar de aguantar lo que nunca debimos aceptar. Dejar de celebrar la resiliencia como si fuera la única forma de existir.

Porque vivir no debería ser una prueba de fuerza. Vivir debería ser una posibilidad. Vivir debería corresponder a la búsqueda de la felicidad y gozarse cada minuto en este mundo. Gracias Luis por llevarme a esta reflexión.

¿Qué pasaría si, por fin, dejaras de aguantar?