El pico de claridad

Peter Thiel abre De cero a uno con una pregunta: ¿qué verdad importante muy poca gente comparte contigo? Es más fácil empezar por su reverso. ¿En qué está de acuerdo todo el mundo?

Ahora mismo todos repiten la misma frase: “La IA es una burbuja.” Tienen razón. Ese es exactamente el problema.

Alineé dos gráficas —la Nasdaq de la era puntocom y la Nasdaq de la era de la IA— cada una arrancando en su catalizador: Netscape en 1995, ChatGPT en 2022. En escala logarítmica, para leer tasas de cambio y no puntos de titular.

Nasdaq de la era puntocom y la Nasdaq de la era de la IA Foto: Nasdaq

Se trazan casi a la perfección. Misma pendiente, mismos sustos, mismas recuperaciones.

Ahora mira dónde estamos: junio de 2026. Antes de la inflexión.

En la corrida puntocom, la parte empinada —la que hizo y deshizo fortunas— no empezó en el catalizador. Empezó hacia finales de 1999, más de cuatro años después. Todavía no llegamos a esa línea.

Si el patrón se sostiene, el pico imprime alrededor de 53.000 a mediados de 2027.

Las ganancias más violentas de este ciclo siguen por delante. La trampa también.

La idea de Thiel: el techo de una burbuja es también un pico de claridad. La multitud suele tener razón sobre el futuro y equivocarse sobre quién lo va a poseer. Pets.com murió. Amazon, a seis dólares, no. El valor no se evaporó: rotó. De las páginas vistas a la infraestructura, del eslogan al centro de datos.

La burbuja no destruyó el futuro de internet. Destruyó a quienes confundieron el catalizador con el activo.

Soros explica la mecánica. Los precios no solo reflejan los fundamentos: los moldean. Lo llamó reflexividad. Una Nasdaq de la IA que sube, abarata el costo del capital, que financia construcción real, que produce ingresos reales, que parecen justificar los precios, que vuelven a subir.

La creencia financia aquello que prueba la creencia. Por eso la línea se vuelve vertical.

Y la reflexividad siempre se rompe igual: el descenso es más empinado que la subida. La Nasdaq puntocom tardó dieciocho meses en triplicarse, y lo devolvió todo en treinta.

Aquí está la parte que la gente entiende mal sobre Soros. Él no huía de las burbujas: se subía a ellas, con los ojos abiertos y la mano en la salida.

El rebaño comete uno de dos errores: se sube a ciegas, sin salida, o la declara burbuja y se pierde el tramo más explosivo de una generación. Los dos son la misma cosa: dejar que la multitud piense por ti.

¿Entonces dónde estás parado de verdad?

La reflexividad tiene un enemigo: los átomos.

Un relato puede componerse sin límite. Pero el bucle solo corre mientras el mundo físico pueda seguirle el paso —y no puede, porque la economía real está limitada por la física—.

No puedes hablar para que exista un gigavatio. No puedes ordenar que una línea de fabricación de chips o un interconector de alta tensión aparezcan en el calendario que el relato exige.

Ese muro de átomos es dos cosas a la vez. Es por qué el boom termina rompiéndose. Y es dónde vive el valor duradero ; porque ser dueño de un recurso físico escaso paga, ya sea que el relato suba o se desplome.

Lo ordeno con cuatro letras. RACE. Robótica. IA. Cómputo. Electricidad.

La “A” —el cerebro— se está volviendo una mercancía. La inteligencia abstracta se abarata cada trimestre. El valor está abandonando la capa que piensa y migrando hacia la capa que actúa.

Tres de esos cuellos de botella ya tienen nombre que puedes poseer. Los cables, los vatios y el cuerpo.

Los cables — Marvell

Todos miran el chip. Nvidia. El cerebro.

Pero un chip solo es inútil. La IA corre sobre miles de ellos cosidos en una sola máquina, y el cosido es la parte difícil. Los datos tienen que moverse entre ellos a velocidades imposibles, sin atascarse.

Marvell construye ese tejido conectivo: el silicio a medida, los interconectores de alta velocidad y la óptica que mueven los datos por un centro de datos. No el cerebro: el sistema nervioso.

Y aquí está el giro silencioso. A medida que el chip mismo se vuelve mercancía, lo escaso es todo lo que está alrededor de él. Los hyperscalers están diseñando sus propios chips a medida para dejar de pagarle el peaje a Nvidia; y ese silicio a medida, más el cableado que lo enlaza todo, pasa directo por Marvell.

No puedes construir un clúster gigante sin él. Un cuello de botella que se vuelve más valioso a medida que el cerebro se abarata.

Los vatios — Bloom Energy

Cada modelo, cada consulta, cada clúster termina como una petición de una sola cosa: electricidad.

Y la red eléctrica no da abasto. Los nuevos centros de datos necesitan energía ya, y esperar años por una conexión dejó de ser opción. Esta es la restricción que casi nadie puso en precio: la IA ya no está limitada por la inteligencia. Está limitada por la energía.

Bloom Energy fabrica celdas de combustible que generan electricidad en sitio; justo al lado del centro de datos, sin combustión, sin cinco años de espera por la eléctrica.

No vende un relato sobre el futuro. Vende electrones hoy.

Cuando el relato de la IA está disparado, esos electrones son escasos. Cuando el relato colapsa, esos electrones siguen siendo escasos, porque el mundo sigue necesitando energía, crea o no crea el mercado en ella ese trimestre.

Un cuello de botella al que no le importa el sentimiento.

El cuerpo — Tesla

Aquí está la tesis que todavía suena a herejía: Tesla puede valer más que Nvidia en tres años.

No porque Nvidia se debilite. Por dónde va el valor.

Internet ya fue mapeado. Cada página, cada frase, cada línea de código: ese es el dataset que se comieron los modelos de lenguaje. El cerebro está casi resuelto, y una cosa resuelta se abarata.

El mundo físico no ha sido mapeado.

Cómo se mueven los objetos. Cómo se transfiere la fuerza. Cómo agarrar, equilibrar, caminar y manipular materia en un cuarto desordenado y sin guion. Nada de eso vive en el texto. Hay que recolectarlo de la realidad; y quien mapee el mundo físico será dueño de la próxima era como Google fue dueño de la anterior.

Esa es la tesis de los robots. La inteligencia va a salir de la pantalla y entrar al mundo, en cuerpos. Robots humanoides. Máquinas autónomas. La capa que actúa.

Y mapear la realidad exige tres cosas que casi nadie tiene juntas: un cuerpo que puedas fabricar a escala, ojos que perciban el mundo y un modelo de la realidad física entrenado con datos del mundo real.

Tesla tiene las tres. Ya fabrica cuerpos a escala; eso es lo que una empresa de autos es. Ya opera la flota de percepción del mundo real más grande del planeta, mapeando la física a través de miles de millones de kilómetros de conducción. Y lo está volcando en Optimus; un cuerpo para la inteligencia, construido sobre el mismo stack de visión.

Nvidia vende las palas para el cerebro. Tesla está construyendo el cuerpo que convierte la inteligencia en trabajo en el mundo físico.

Cuando el valor migra de la capa que infiere a la capa que actúa, migra de una a la otra.

La burbuja reflexiva infla todo lo que hay en el índice. Los cuellos de botella son lo que queda de pie cuando se desinfla; porque nunca fueron relato. Siempre fueron átomos.

Así que no preguntes: “¿Es una burbuja?”. La respuesta es sí, y no te lleva a ningún lado.

Haz dos preguntas mejores. De Thiel: ¿Qué cuello de botella seguirá de pie —y seguirá construyéndose— cuando pare la música? De Soros: ¿Dónde estoy en la curva, y dónde está mi salida?

Lo más contrario que existe no es oponerse a la multitud. Eso sigue siendo dejar que la multitud dibuje tu mapa, solo que en negativo.

Lo más contrario es pensar por ti mismo: aceptar que el pico viene, subirte a la parábola con los ojos abiertos y ser dueño de los átomos que la sobreviven.

Cuando pare la música, los modelos serán baratos, el hype se habrá ido y tres cosas seguirán siendo escasas:

Los cables que mueven los datos. Marvell. Los vatios que la alimentan. Bloom Energy. El cuerpo que la convierte en trabajo en el mundo real. Tesla.

2026 no es 2000. Pero rima.