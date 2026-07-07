La última crisis del petróleo

En febrero de 2026, el mundo corrió, sin querer, el experimento que los alcistas del petróleo llevaban cincuenta años esperando. El cierre del estrecho de Ormuz fue la mayor disrupción de oferta de la historia: dos a tres veces más grande que el embargo de 1973 o la invasión de Kuwait. Se retiró del mercado cerca de una quinta parte de la oferta mundial.

Si la tesis alcista del petróleo fuera correcta, hoy estaríamos viviendo con crudo a $200 y racionamiento. En cambio, el WTI cotiza a 68 dólares, por debajo de donde estaba la víspera de la guerra. El pico duró semanas, no años. Compare con 1973: aquel shock, tres veces menor, cuadruplicó el precio del crudo y lo mantuvo elevado una década.

La pregunta que todo inversionista debería hacerse no es “¿a dónde va el petróleo?” sino “¿por qué la mayor crisis de oferta de la historia produjo el rally más corto de la historia?”

La respuesta tiene tres partes, y ninguna es cíclica.

Uno: el colchón. El mercado entró a la guerra con un excedente proyectado de casi 4 millones de barriles diarios para 2026, cerca del 4 % de la demanda mundial. La guerra no creó escasez; consumió un sobrante. Los inventarios absorbieron el golpe precisamente porque el mundo ya producía mucho más petróleo del que necesitaba. Y para 2027, la primera estimación de la IEA proyecta que la oferta crecerá 8 millones de barriles diarios contra apenas 2 de demanda. La guerra fue un paréntesis dentro de un glut, no lo contrario.

Dos: el margen ya no crece. La demanda china de gasolina se contrae, camino a su segunda mayor caída registrada, con los EV capturando el 63 % de las ventas de autos nuevos y más de la mitad de las ventas de camiones pesados. La flota eléctrica china ya desplaza más de un millón de barriles diarios: el equivalente a borrar Omán del mapa petrolero, cada día, y sumando ~600,000 barriles adicionales por año. El país que aportó la mitad del crecimiento de demanda mundial durante veinte años ahora resta. Lo que crece es la petroquímica: nafta y etano, no combustión. El barril no muere: se recompone en algo más pequeño y menos estratégico.

Tres: la asimetría fiscal. Aquí está el detalle que define el régimen. El shale americano tiene breakeven cerca de $60 por barril. Arabia Saudita tiene breakeven fiscal entre $85 y $96, y arriba de $110 si se incluye el gasto del PIF en Vision 2030. En 2014, Riad podía librar una guerra de precios de dos años. En 2026, cada mes de crudo barato es un mes de déficit contra un proyecto de Estado. Mientras tanto, el productor marginal —Texas— devuelve el 75 % de su flujo de caja a los accionistas y se fusiona en vez de perforar. Los dos lados del mercado están estructuralmente incapacitados para el juego de 2014: uno no puede aguantar precios bajos; el otro no quiere causarlos. El resultado no es un crash. Es un techo.

Y esa es la conclusión incómoda: los mercados bajistas de demanda no se parecen a los de oferta. Entre 2014 y 2016 hubo una V violenta porque la demanda seguía creciendo al otro lado del valle. Esta vez no hay otro lado. Cada rally, incluso uno provocado por la mayor guerra petrolera de la historia, acelera la sustitución que lo mata: el crudo a $107 de mayo produjo la mayor destrucción de demanda china de gasolina desde los lockdowns. El petróleo se ha convertido en un activo que se castiga a sí mismo por subir.

Petróleo Foto: WTI Spot

Para el asignador de capital, la implicación no es shortear crudo: la volatilidad seguirá siendo brutal y los rallies, frecuentes. La implicación es entender qué se está transfiriendo: la prima geopolítica está migrando del barril al electrón. La pregunta de seguridad energética de 2030 no será quién controla Ormuz, sino quién controla los transformadores, el cobre y la generación. Y por primera vez desde 1945, a Washington —exportador neto desde 2019— el petróleo barato le conviene: a $45, el dolor se concentra en Moscú, Teherán y Caracas, no en Midland.

Ormuz cerró durante cuatro meses y el mundo no se acabó. Esa es la noticia. El petróleo acaba de perder su superpoder: el miedo.