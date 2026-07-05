¿Para qué queremos vivir más?

“Ahora no sé qué hacer”, me dijo Verónica. Tenía sus planes para trabajar muchos más años, pero la empresa decidió que era buena idea que se retirara apenas cumpliera su edad de pensión. Vero se ve muy bien, tiene un hijo que ya se va a graduar y buenos ahorros en su cuenta. Pero ha trabajado por 30 años en solo dos empresas y ahora no sabe qué hacer. Sentía que iba a seguir hasta que el cuerpo diera en esa organización, pero una política que busca “rejuvenecer” el comité de dirección decidió invitarla a que se pensione, sin que ella lo quiera.

Verónica no tenía plan A ni plan B. La nueva directriz de un líder de 37 años la dejó sin piso. Ahora no sabe qué va a hacer en los próximos 30 años de su vida. Lo hablamos, lo pensamos y estamos construyendo algo lindo para ella; sin embargo, esto me llevó hace un tiempo a razonar sobre el cambio en las dinámicas sociales con el hecho de tener más años de expectativa de vida.

Durante la mayor parte de la historia humana, la vida fue corta. A inicios del siglo pasado, la expectativa de vida global apenas llegaba a los 32 años, una realidad donde el futuro era un lujo y la vejez, una excepción.

Hoy, el panorama es radicalmente distinto. Los datos globales demuestran que la expectativa media del planeta ha superado los 70 años y, en regiones con altos estándares de bienestar como Japón, el promedio llega a los 87 años. Hemos duplicado nuestro tiempo en la Tierra, pero no estamos preparados para saber qué proyectos asumir sin trabajo de 8 a 5.

Este logro científico y social nos sitúa ante una revolución que camina calladita; sin embargo, cumplir años y años está transformando una victoria científica en una paradoja. Ya no nos preguntamos únicamente cómo retrasar el final, sino algo mucho más profundo: para qué queremos esos años extra.

Garantizar más tiempo sin un propósito claro corre el riesgo de convertir la longevidad en una simple resistencia. La verdadera innovación médica y humana no radica en extender la fragilidad, sino en envejecer bien, con vitalidad. No vivir por vivir. Este es un concepto que el médico Peter Attia define con mucho tacto en su obra Outlive (morir joven, a una edad avanzada). Attia propone un cambio de paradigma crucial y es desplazar la obsesión por la expectativa de vida (cuántos años acumulamos) hacia la calidad de la salud (en qué condiciones los vivimos).

Su enfoque nos invita a entrenar el cuerpo y la mente no para el tablero de estadísticas actual, sino para lo que él llama el “decatlón de los centenarios”, esa lista de actividades cotidianas, autónomas y plenas que deseamos seguir realizando en las últimas décadas de nuestro viaje.

Vivir más cobra sentido cuando el tiempo adicional se transforma en un espacio de cosecha y no de descarte. Disponer de tres o cuatro décadas más de madurez ofrece la oportunidad inédita de reinventarnos, de profundizar en los vínculos afectivos, de apoyar a las nuevas generaciones sin la prisa del éxito y de explorar la creatividad desde la calma que solo otorga la experiencia.

De vivir, en últimas, como se nos da la gana y antes no podíamos.

La longevidad con propósito nos permite desvincular la productividad de la valía personal, ofreciendo una oportunidad de oro para la introspección y el servicio a los demás.

El desafío no consiste en batir récords de supervivencia en un laboratorio. El verdadero reto colectivo consiste en diseñar una existencia donde cumplir años sea sinónimo de acumular vida, curiosidad y sabiduría, asegurándonos de que cada día ganado valga la pena. Es un reto donde Verónica se sienta feliz de asumir nuevos proyectos para vivir más y mejor. Buscando su libertad real después de salir de años donde al final ganaba bien, pero no era dueña de su tiempo.

Vamos por una longevidad que nos deje vivir hasta donde podamos con el ánimo intacto, la actitud vital y el cuerpo funcionando, entendiendo que ya tiene un desgaste normal, pero feliz.

Porque cada arruga, cada señal, cada cicatriz son parte de una historia que todavía tiene varios capítulos por escribir. Para eso quiero vivir más, ¿y tú?