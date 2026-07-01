El idioma que Dios no escribió

El 26 de junio del año 2000, el presidente Bill Clinton anunció al mundo que la ciencia había terminado el primer borrador del genoma humano. “Hoy”, dijo, “estamos aprendiendo el idioma con el que Dios creó la vida”. A su lado, dos de los científicos más prominentes del planeta asentían. Nadie lo corrigió.

Se equivocaba. Y no en la parte que usted está pensando.

El problema no era invocar a Dios. El problema era la palabra idioma. Llevábamos un siglo convencidos de que el ADN era un texto: un manual de instrucciones, un plano de construcción, un código que solo había que descifrar. 25 años y miles de genomas después, esa metáfora no nos acercó a entender la vida. En cierto sentido, nos alejó.

Conviene empezar por un fracaso concreto. Durante décadas buscamos, con presupuestos colosales y titulares de portada, el gen de la violencia. También el de la fama, el de la infidelidad, incluso el del “pecado”. Ninguno apareció. No porque no hayamos buscado bien, sino porque no existen, del mismo modo en que no existe un ladrillo responsable del partido que se juega en el estadio.

Parte del enredo viene de cómo bautizamos los genes. Cuando un científico dañaba uno y la mosca de la fruta nacía sin alas, lo llamaba wingless —“sin alas”—. Suena impecable. Es una trampa mental. Si usted le quita un tornillo a un avión y el avión se cae, no concluye que ese era “el tornillo del vuelo”. Confundimos lo que se rompe al quitar la pieza con lo que la pieza hace cuando está en su sitio. No es lo mismo. Nunca lo fue.

La historia de ese mismo gen lo demuestra de manera casi cómica. Mientras unos investigadores lo estudiaban construyendo los segmentos del embrión de la mosca, en un laboratorio del otro lado del mundo un equipo encontraba un gen que provocaba tumores en ratones. En 1987 llegó la sorpresa: era el mismo gen. Una sola secuencia, dos campos sin relación, dos funciones opuestas. Preguntar: “¿Qué hace este gen?” resultó ser tan ingenuo como preguntar qué significa la palabra de. Depende del resto de la frase.

Después vino el golpe definitivo. En los años 90 se puso de moda una técnica elegante por simple: apagar un gen, observar qué falla y deducir para qué servía, como quien va quitando fusibles hasta hallar el averiado. Los biólogos apagaron genes que creían absolutamente imprescindibles. Y los animales nacieron casi normales. No había un manual con repuestos etiquetados. Había algo mejor: el sistema se reorganizaba, improvisaba, encontraba otro camino.

Esa es la idea que importa y excede por mucho a la biología.

Un gen no es una causa. Es un nodo en una red. Su efecto no vive en la pieza; vive en las conexiones. El significado emerge de la conversación entre miles de partes y, por eso, no puede leerse en ninguna de ellas por separado. El genoma no es el cerebro de la célula que da órdenes; es apenas el depósito de recursos del que la célula —una entidad autónoma e integrada— echa mano según el contexto. Como escribe el físico y divulgador Philip Ball en How Life Works, el libro que sacude hoy la biología, la vida no es ninguna de las cosas que hemos fabricado: ni una máquina, ni un robot, ni un computador. Compararla con ellos, la rebaja.

Hay una distinción que Ball persigue con insistencia y que debería darnos vértigo. La vida trabaja a la escala de las moléculas y ese mundo es ruidoso, aleatorio, impredecible. Pero la célula no libra una guerra contra ese ruido para imponer orden: lo aprovecha. Prospera gracias al azar, a la fluctuación, al accidente. Sencillamente, no podría funcionar de otro modo. Donde la ingeniería ve un defecto por eliminar, la vida encontró un recurso para explotar.

Detenerse aquí sería quedarse en la anécdota científica. La verdadera lección es que la cárcel mental de la máquina —pensar cualquier sistema vivo como una fábrica con su línea de montaje— nos persigue mucho más allá del laboratorio. La cargamos cuando buscamos la causa de una crisis: el funcionario que hundió el proyecto, la decisión que arruinó el año, el factor único que explica el éxito. Casi nunca es la pieza. Es la red entera interactuando. La cargamos cuando hablamos de la economía como si fuera un motor con palancas que el banco central acciona a voluntad y no un sistema adaptativo que improvisa, compensa y desborda cualquier plano.

Y la cargamos, sobre todo, en el momento presente. Construimos inteligencia artificial bajo la promesa implícita de que la inteligencia es código: que basta con escribir las instrucciones correctas. La biología nos recuerda que la inteligencia que conocemos no se programó. Se cultivó, durante miles de millones de años, sobre el ruido, no contra él. Quizá por eso nuestras máquinas, por deslumbrantes que sean, todavía se sienten distintas de lo vivo. No es un detalle técnico. Es la diferencia entre lo que se escribe y lo que se cría.

Clinton creyó que estábamos leyendo el idioma de Dios. La nueva biología sugiere algo más humilde y más hermoso: la vida no escribe en un idioma que se descifra. Conversa. Y en sistemas que conversan —una célula, un mercado, un país— se puede influir.

Controlar, casi nunca.