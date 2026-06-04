Aliados del imperio

Desde el inicio de nuestra vida republicana, hemos tenido una muy buena relación con Estados Unidos. Adicionalmente, siempre ha sido nuestro principal socio comercial e inversionista extranjero. Desafortunadamente, desde 2022, con el triunfo de Gustavo Petro, la relación cambió al punto que ya no nos consideran uno de sus aliados.

El hecho más relevante para el deterioro de las relaciones con Estados Unidos fue, sin duda alguna, el tarimazo con megáfono de Petro en el Central Park de Nueva York pidiéndole al ejército que no acatara las órdenes de Trump. ¡Qué desatino tan bárbaro!, no solo por meterse en temas que no le conciernen, sino por abrir la puerta a una disputa directa con Trump, un presidente que —sabemos— no tiene ningún recato en pelear y hacerles la vida imposible a sus enemigos.

Desde el gobierno del nefasto Ernesto Samper no teníamos una relación tan deteriorada. En esa época, aunque le quitaron la visa al entonces presidente, la relación comercial no pasó a mayores.

En el mundo actual, las cosas son diferentes. El comercio es la principal arma con la que se ataca a un país hostil. Hoy en día muchos de nuestros productos tienen aranceles más altos por cuenta de los desatinos de Petro. Eso de creerse un líder mundial y querer enfrentarse no ha salido bien.

Con Petro, adicional a la cancelación de su visa, de la de miembros de su familia y del equipo de gobierno, se les ha incluido en la Lista Ofac o Lista Clinton, con lo cual los tienen totalmente restringidos de hacer muchas cosas. De hecho, existen personas que piensan que Petro podría sufrir la misma suerte de Nicolás Maduro.

Hemos desperdiciado el hecho de tener un secretario de Estado como Marco Rubio y muchos senadores aliados, que con otro gobierno habrían ayudado grandemente al país.

Pero a raíz de las elecciones que están en curso, las cosas pueden cambiar. El presidente Trump, a través de su red social, mandó un mensaje de espaldarazo a Abelardo de la Espriella, en el que le dice lo siguiente:

¡Felicitaciones al candidato presidencial colombiano, el Tigre, Abelardo de la Espriella, un líder inteligente, fuerte y duro, por su decisiva victoria en la primera ronda de las elecciones presidenciales colombianas! Abelardo lucha incansablemente por, y ama, su gran país y su gente, al igual que yo lo hago por los Estados Unidos de América. Como presidente, Abelardo tendría un enorme éxito en llevar a Colombia a hacer crecer la economía, crear empleos, promover el comercio, detener la inmigración ilegal, tomar medidas enérgicas contra el crimen y las drogas, ¡y restaurar la ley y el orden! Abelardo se enfrentará a un marxista de izquierda radical en la segunda del 21 de junio. Los resultados de estas elecciones son muy importantes para el futuro de Colombia y su relación con Estados Unidos. Debido a sus tremendos logros en la vida y su apoyo político para mí, personalmente, es un honor para mí darle a Abelardo mi completo y total apoyo. ¡El Tigre Abelardo de la Espriella no dejará a la maravillosa gente de Colombia! El presidente Donald J. Trump”.

Si este 21 de junio De la Espriella gana las elecciones, Colombia volverá a tener a Estados Unidos como aliado y seguramente llegará mucha ayuda e inversión para el desarrollo y crecimiento económico del país.

Esperemos que así sea.