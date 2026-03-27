Colaboración o “dádivas de chatarra”

Cuando el país aún no se recupera de la dolorosa tragedia del avión C-130 en Puerto Leguízamo y hay diversas versiones sobre las causas del accidente, Petro —no obstante lo que expresan mandos militares— culpa a Estados Unidos por haber donado esa aeronave, a la que califica como “chatarra”, abriendo un debate político sobre el tema en pleno proceso electoral.

No se sabe aún si se trató de un error humano, de una sobrecarga, de una falla mecánica o de problemas en el mantenimiento. De todas maneras, las responsabilidades habrá que afrontarlas y no trasladarlas sutilmente. El mandatario colombiano, en la entrevista que sostuvo hace algunas semanas con Trump, había acordado colaborar en la lucha contra los grupos armados. No sería imposible que, con la inculpación, Washington sea ahora más cauto en la ayuda militar.

Pero estamos rodeados de nuevos hechos. La entrevista que estaba prevista entre Petro y Noboa en Lima, para zanjar las diferencias sobre la guerra de aranceles y la presencia en el Ecuador de grupos armados procedentes de Colombia, se bajó a nivel de cancilleres, luego al de vicecancilleres y finalmente al de una reunión virtual entre funcionarios.

La acción conjunta de las fuerzas armadas ecuatorianas y estadounidenses continúa, y se han hecho bombardeos en zonas cercanas a la frontera común. La novela del bombardeo ecuatoriano sobre territorio colombiano que nuestro presidente denunció públicamente fue descartada por el mando militar colombiano.

Entre tanto, las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela se estrechan más después de que Marco Rubio aceptara el establecimiento de una embajada venezolana en Washington. Con la guerra contra Irán, el petróleo venezolano adquiere una importancia especial para Estados Unidos y Trump se lamenta de no dejar en Irán un régimen como el que estableció en Venezuela. Sigue adelantando acciones para al menos realizarlo en Cuba.

Fuera de los efectos domésticos en Estados Unidos, en la guerra entre Rusia y Ucrania, en Oriente Medio y en las relaciones con China, no se sabe qué sucedería en nuestro continente si a Trump no le salen las cosas como él esperaba en Irán. ¿Dejaría de lado la lucha contra el narcotráfico y los grupos armados que amenazan, según él, la seguridad de Estados Unidos? ¿Se haría el de la vista gorda ante gobiernos que de alguna forma muestren simpatías con dichos grupos, cuando precisamente ha establecido el Escudo de las Américas?